Le prix du Bitcoin est toujours “dans une avance parabolique”, selon le commerçant qui a prédit le marché baissier de Btc en 2018

Le trader et analyste vétéran Peter Brandt, bien connu dans le domaine de la crypto-monnaie pour avoir prédit avec précision la baisse de 84% du bitcoin en 2018 après que la crypto-monnaie ait atteint un sommet historique de près de 20 000 $, a révélé qu’il pensait que l’avance parabolique de Bitcoin était toujours en cours.

S’adressant à l’analyste de crypto Scott Melker, Brandt a noté que Bitcoin est toujours sur une trajectoire ascendante à long terme, mais a souligné que la volatilité est une caractéristique clé de la crypto-monnaie qui ne va pas disparaître de sitôt. Il a dit:

Nous sommes encore très dans une progression parabolique. Je pense que l’essentiel est que les gens s’accrochent, 100 $ de plus, 100 $ de moins, 1 000 $ de plus, 10 000 $ de plus, 10 000 $ de moins. Nous sommes dans une tendance haussière à long terme. Il va me falloir des sommes considérables pour changer d’avis là-dessus.

Brandt, comme le rapporte Daily Hodl, a ajouté que le bitcoin est « définitivement une réserve de valeur qui dépasse de loin ce que toute monnaie fiduciaire peut offrir ». Sa prédiction, a-t-il noté, ne signifie pas que le bitcoin augmentera quotidiennement ou hebdomadairement, mais plutôt qu’il connaîtra une volatilité importante tout en augmentant au fil du temps.

Le commerçant a souligné qu’il y avait une demande “énorme” autour du niveau de 30 000 $, ce qui signifie qu’elle peut se maintenir comme “chaque fois que nous descendons près de là, nous obtenons un rebond”. Cela, a-t-il dit, ne signifie pas que le prix de BTC ne baissera pas temporairement en dessous de ce marché.

Brandt n’est pas seulement connu pour appeler avec précision le marché baissier de BTC en 2018, car l’analyste a déjà fait d’autres prédictions de correction pour le prix de la crypto-monnaie. En avril 2019, l’analyste a fixé un objectif de prix de 50 000 $ pour la crypto-monnaie “au cours des deux prochaines années”. Cet objectif a été atteint plus tôt cette année.

AVERTISSEMENT

Les points de vue et opinions exprimés par l’auteur, ou toute personne mentionnée dans cet article, sont uniquement à titre informatif et ne constituent pas des conseils financiers, d’investissement ou autres. Investir ou échanger des crypto-actifs comporte un risque de perte financière.

