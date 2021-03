Le prix du Bitcoin face à une résistance finale avant 68K $?

Le prix du Bitcoin (BTC) n’a jusqu’à présent pas réussi à atteindre de nouveaux sommets historiques au-dessus de 60000 $ cette semaine. Après la cassure au-dessus de 58 000 $, les nouvelles négatives de l’Inde, ainsi que la faiblesse macroéconomique générale et le rebond du dollar américain semblent avoir interrompu le rallye.

Cela a entraîné un recul vers 53 000 $ le 16 mars. Un tel mouvement est normal car le marché haussier se déplace généralement par vagues. En d’autres termes, le marché trouvera un nouvel équilibre entre acheteurs et vendeurs, après quoi il décidera où aller ensuite.

Dans l’ensemble, le marché a connu une tendance haussière significative, le prix du Bitcoin étant passé de 11000 USD à 60000 USD en seulement six mois.

Bitcoin ne parvient pas à casser 60000 $

Graphique BTC / USD sur 4 heures. La source: TradingView

Le graphique sur 4 heures montre un support apparent de 53 000 $, qui s’est encore une fois maintenu. La poursuite à la hausse suivante est visible sur le graphique de 4 heures de Bitcoin.

Cette poursuite à la hausse a ensuite rencontré la prochaine grande résistance à 58 800 $ – 60 000 $. Il s’agit du dernier niveau de résistance clé avant que la prochaine vague d’impulsion vers 68 000 $ puisse se produire.

Cependant, le prix du Bitcoin n’a pas pu traverser cette zone de résistance hier, ce qui l’a repoussé vers sa fourchette précédente. Le haut de cette fourchette se situe entre 58 800 et 60 000 dollars, tandis que la zone de support inférieure se situe entre 54 000 et 55 000 dollars et 53 000 dollars.

La pression verra probablement une accumulation entraînant une cassure à la hausse tant que le prix de Bitcoin reste dans cette fourchette.

BTC / USD rema haussier sur la période quotidienne

Graphique 1 jour BTC / USDT. La source: TradingView

Le graphique journalier BTC / USD montre une forte tendance haussière, ce qui est le cas depuis six mois. Cela a été confirmé par des creux et des sommets plus élevés. Comme le récent creux a été créé à 42 000 $, tout prix supérieur à ce niveau signifie que le marché haussier n’est pas en danger.

D’autre part, l’indicateur RSI montre une divergence baissière bien que toujours invalide. La divergence baissière devient valide une fois que les zones de résistance précédentes se transforment à nouveau en résistances, mais plus important encore, une fois que le prix du Bitcoin commence à faire des bas plus bas.

Par conséquent, la région de 50 000 dollars est une zone cruciale à surveiller car elle devrait devenir la nouvelle région la plus basse. Cependant, même si 50 000 $ sont perdus, le point d’ancrage final du soutien peut être trouvé à 42 000 $ et l’AMM de 21 semaines.

Tant que ces régions se maintiendront, la tendance haussière devrait se poursuivre. Cela devrait porter le prix de Bitcoin à 68000 $, car c’est le prochain niveau de Fibonacci à surveiller.

La capitalisation boursière totale de la cryptographie vise 2000 milliards de dollars

Graphique de la capitalisation boursière totale crypto sur 1 jour. La source: TradingView

Le graphique quotidien de la capitalisation boursière totale de la crypto-monnaie montre une structure similaire au prix de Bitcoin.

À cet égard, le soutien crucial à maintenir est le niveau de 1,5 billion de dollars. Tant qu’il tient, la poursuite vers 2 billions de dollars est très probable. Le prochain niveau de Fibonacci se situe entre 2 et 2,1 billions de dollars, soit près de trois fois plus élevé que le précédent record de 2017.

Scénario potentiel pour Bitcoin

Graphique BTC / USD sur 4 heures. La source: TradingView

Un scénario possible pour le prix de Bitcoin est une action latérale supplémentaire lorsque BTC / USD se compresse. Pour ce faire, le marché devra tester à nouveau les niveaux de support et de résistance susmentionnés de la gamme actuelle.

Après ces tests, la consolidation sera terminée et une nouvelle vague d’impulsion peut commencer. À cet égard, la barrière de 60 000 $ peut servir de résistance pendant un certain temps. Ainsi, un nouveau test de la région de 55 000 $ est sur la table tant que 60 000 $ font office de résistance.

Le maintien du niveau de soutien de 55 000 $ ouvrira la porte à 68 000 $ comme prochain point d’intérêt.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de la auteur et ne reflètent pas nécessairement les vues de Cointelegraph. Chaque mouvement d’investissement et de négociation comporte des risques. Vous devez mener vos propres recherches au moment de prendre une décision.