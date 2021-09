Le prix du Bitcoin gagne 1,5% à 42 000 $ tandis qu’El Salvador se lance dans l’exploitation minière BTC

Le prix du Bitcoin a augmenté de 1,5% au cours des dernières 24 heures pour s’échanger au-dessus de 42 000 $.

Le président Bukele montre les « premiers pas » d’El Salvador dans l’exploitation minière du volcan Bitcoin.

Passer au-dessus du niveau de 44 000 $ est crucial pour la cassure haussière décisive de BTC.

Le prix du Bitcoin a gagné plus de 1,5% au cours des dernières 24 heures alors que les taureaux s’efforcent de récupérer les pertes déclenchées par la réaction instinctive du marché à la répression de la Chine la semaine dernière. Cela suggère que les investisseurs du BTC ont absorbé la nouvelle alors que d’autres profitent de l’occasion pour acheter du Bitcoin à la baisse ».

La position ferme de Bitcoin est également alimentée par la nouvelle selon laquelle El Salvador, le pays d’Amérique latine qui a légalisé l’utilisation de Bitcoin (BTC) comme monnaie légale, s’est maintenant aventuré dans l’exploitation minière de Bitcoin.

Extraction de Bitcoin au Salvador

En juin, le président d’El Salvador Nayib Bukele a déclaré que le pays mimerait Bitcoin en utilisant l’énergie géothermique d’un volcan. Bien que beaucoup de gens doutaient de ses plans à l’époque, il semble déterminé à les mener à bien.

Mardi, le président a partagé une vidéo sur Twitter montrant ce qui semble être l’installation de machines d’extraction de Bitcoin à l’intérieur d’une centrale de production d’électricité géothermique.

Le slogan de Bukele était un « premiers pas » court et mystérieux :

C’est une bonne nouvelle pour les défenseurs de la cryptographie, car en peu de temps, El Salvador a légalisé l’utilisation de Bitcoin, fourni le portefeuille Chivo et construit les guichets automatiques et les distributeurs automatiques Chivo. Maintenant, le pays exploite l’actif cryptographique le plus difficile avec l’énergie la plus renouvelable et la plus propre.

Ceci, parmi d’autres fondamentaux tels que l’adoption continue de la crypto-monnaie, comme l’approbation par la Suisse du premier fonds de crypto-monnaie, devrait propulser BTC plus haut.

Dans une annonce faite plus tôt dans la journée, l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) a déclaré :

« L’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers FINMA a approuvé le premier fonds crypto selon le droit suisse. Le fonds, qui est réservé aux investisseurs qualifiés, investit principalement dans ce que l’on appelle des crypto-actifs. »

Ces nouvelles positives de l’industrie devraient propulser le prix du Bitcoin pour gagner du terrain au cours des prochains jours.

Surmonter le niveau de 44 000 $ crucial pour la cassure haussière du prix du Bitcoin

Au moment de la rédaction, Bitcoin (BTC) se négocie à 42 367 $ sur la plupart des plateformes de trading crypto avec un biais haussier et semble lutter contre la résistance immédiate fournie par le niveau psychologique de 43 000 $.

Notez qu’une fermeture au-delà de ce niveau verrait le prix du Bitcoin remonter pour tester à nouveau le niveau psychologique de 44 000 $. Mais BTC devra d’abord surmonter la résistance de 43 452 $. Une cassure haussière claire sera réalisée lorsque le BTC dépassera le niveau de 44 000 $. Si cela se produit, le prix du Bitcoin peut augmenter pour marquer le SMA de 200 jours à 45 725 $ ou le SMA de 50 jours à 47 362 $.

Graphique journalier BTC/USD

Graphique quotidien du prix du Bitcoin. Source : Tradingview

D’un autre côté, si la crypto-monnaie phare favorise les ours, le prix du Bitcoin (BTC) peut tomber en dessous du support immédiat d’environ 41 495 $ adopté par le SMA à 100 jours. Si cela se produit, Bitcoin tombera vers le mur de soutien de 38 493 $.

Cette perspective baissière est validée par la position du MACD sous la ligne zéro dans la zone négative. De plus, la position du RSI stochastique à 30,04 indique que les baissiers contrôlent le prix du BTC.

Vous cherchez à acheter ou à échanger du Bitcoin (BTC) maintenant ? Investissez chez eToro !

67% des comptes d’investisseurs particuliers perdent de l’argent lors de la négociation de CFD avec ce fournisseur

Lire la suite