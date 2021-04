Le prix du Bitcoin glisse de 5% alors que le deuxième jour de pertes coûte 2 000 $ à Ethereum

Le Bitcoin (BTC) a prolongé sa baisse de prix mercredi au milieu d’avertissements selon lesquels les positions longues excessives devaient être éliminées pour permettre de nouveaux gains.

Graphique de bougie en 1 heure BTC / USD (Bitstamp). Source: Tradingview

Le prix BTC s’accroche à peine à un support de 56000 $

Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que le BTC / USD atteignait de nouveaux plus bas locaux de 55760 $ lors de la séance de mercredi.

Un deuxième jour de pertes plus substantielles pour la paire est survenu alors que les altcoins ont également commencé à inverser leurs succès antérieurs, l’Ether (ETH) tombant en dessous de 2000 $.

Un examen du comportement des traders a mis en évidence des positions longues à effet de levier en place au prix au comptant précédent, indiquant la conviction qu’une nouvelle hausse est plus probable qu’une autre correction. Ces postes, selon l’analyste Filbfilb, doivent être liquidés avant que Bitcoin puisse faire une tentative significative d’atteindre de nouveaux sommets historiques.

La dernière action sur les prix a permis de rafraîchir la composition du marché – 2 milliards de dollars de liquidations au cours des dernières 24 heures, dont 600 millions de dollars en une seule heure, selon les données de la ressource de surveillance Bybt.

« Un afflux important dans un portefeuille de baleines s’est produit à 55172 $ le 23 mars », a ajouté le service de surveillance Whalemap, lorgnant sur un plancher possible.

«Voyons comment le prix réagit à ce niveau. Habituellement, les prix rebondissent sur des supports aussi solides. »

Graphique BTC / USD montrant les groupes de commandes de baleines. Source: Whalemap

Les Altcoins inversent un démarrage hebdomadaire solide

Sur les altcoins, de solides performances étaient en péril au moment de la rédaction de cet article, avec Ether de retour sous son marqueur historique de 2000 $ et s’éloignant des sommets de tous les temps.

Graphique de bougie ETH / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source: Tradingview

XRP et le DOT de Polkadot ont été les plus gros perdants dans le top 10 des crypto-monnaies par capitalisation boursière, perdant plus de 10% sur la journée. Tous les 50 premiers jetons sauf un, à l’exception des pièces stables, étaient dans le rouge.

Commentant, le commerçant populaire Scott Melker a blâmé les traders trop sensibles.

«Bitcoin éternue et laisse tomber quelques centaines de dollars, les commerçants énervés paniquent vendent leurs alts comme les jabronis et la domination de Bitcoin augmente. De bons moments », a-t-il tweeté.

« Rappelez-vous à quel point ces fenêtres d’échange de pièces alternées sont délicates. »

Alts reste pressenti pour un retour spectaculaire à la forme en été, Filbfilb affirmant même que la deuxième incarnation de «Alt Season» est déjà là.