Le prix du Bitcoin inverse les gains le soir du Nouvel An ; les hodlers continuent d’empiler les sats

Bitcoin (BTC) et le marché des crypto-monnaies en général ont baissé plus tard le 31 décembre, effaçant les gains intrajournaliers pour couronner une année réussie sur une note plus faible.

Mise à jour du marché

Le prix du BTC est tombé en dessous de 46 000 $ le 31 décembre et a été vu pour la dernière fois en dessous de ce niveau, selon les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView. La crypto-monnaie phare est en baisse de plus de 5% par rapport à son pic intrajournalier et de 2,9% sur la journée pour s’échanger à 45 933 $.

Le prix du Bitcoin est à nouveau sur la défensive alors que l’année tire à sa fin. Source : Cointelegraph Markets Pro

Les Altcoins ont fait face à une trajectoire descendante similaire à Bitcoin, avec Ether (ETH), Binance Coin (BNB) et SOL de Solana chutant chacun de plus de 2%. L’ADA de Cardano a baissé de plus de 4% sur la journée.

La capitalisation boursière combinée de toutes les crypto-monnaies a jeté plus de 100 milliards de dollars par rapport à son pic intrajournalier, passant d’un sommet de 2,4 billions de dollars à 2,27 billions de dollars, selon CoinGecko.

La capitalisation boursière de la crypto a diminué de plus de 100 milliards de dollars par rapport à son pic intrajournalier. Source : CoinGecko

Le renversement soudain a fait suite à un modeste rallye de soulagement pour BTC et d’autres crypto-monnaies qui a eu lieu au début du 31 décembre. Comme l’a rapporté Cointelegraph, le prix du Bitcoin s’est apprécié de plus de 1 500 $ en moins d’une heure, un rallye qui a peut-être été aidé par les options de décembre. événement d’expiration d’une valeur d’environ 6 milliards de dollars.

Les Crypto OG continuent de s’accumuler

Bitcoin se prépare à ce jour à un rendement annuel inférieur à 60%, ce qui est bien inférieur à ce que de nombreux prévisionnistes, sinon la plupart, demandaient au début de 2021. Bien que BTC n’ait jamais été près d’atteindre des valorisations élevées à six chiffres. , la principale crypto-monnaie continue d’attirer les investisseurs avec une faible préférence temporelle. (Les investisseurs ayant une faible préférence temporelle mettent davantage l’accent sur leur bien-être financier dans un avenir lointain qu’ils ne le font aujourd’hui.)

La récente correction des prix de BTC a été largement motivée par les soi-disant touristes crypto qui sont entrés sur le marché en été. Comme Cointelegraph l’a récemment rapporté, les détenteurs vétérans vendent toujours des quantités record de BTC fin décembre. Pendant ce temps, l’activité d’achat sur Coinbase semble s’être considérablement redressée vers la fin de l’année.

La base de coûts moyenne en chaîne pour les détenteurs de BTC à long terme est de 17 825 $, contre 33 890 $ pour ceux qui dépensent actuellement leurs pièces.

Les détenteurs de #Bitcoin à long terme ont une base de coût moyenne en chaîne de 17 825 $, mais ceux qui sont actuellement en déplacement en dépensant leurs pièces ont une base de coût de 33 890 $. Les vrais OG tiennent bon. pic.twitter.com/VtxuAcZzUw – Dylan LeClair (@DylanLeClair_) 30 décembre 2021

En plus de la classe de détail à long terme des hodlers, le marché de la crypto a vu un afflux d’investisseurs institutionnels sophistiqués en 2021. Le revenu net des fonds de crypto a dépassé 9,3 milliards de dollars en 2021, Bitcoin représentant plus des deux tiers de cela. le total. selon les données de CoinShares. Ces fonds ont enregistré 16 semaines consécutives de collecte jusqu’au 13 décembre.