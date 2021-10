Le prix du Bitcoin lance le rallye du quatrième trimestre ! 50 000 $ semblent imminents ce week-end – Coinpedia – Fintech & Cryptocurreny News Media

in

Le marché des crypto-monnaies connaît un début fantastique dans le nouveau mois. Après que les valeurs de Bitcoin et d’une multitude d’autres altcoins aient grimpé au cours des dernières heures, la capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie a récupéré le seuil de 2 000 milliards de dollars.

Le prix du Bitcoin a augmenté de plus de 10 % au cours des dernières 24 heures. Alors que la tendance défavorable du marché s’approfondit, la principale crypto-monnaie se battait pour franchir la barre des 40 000 $ plus tôt cette semaine. Bitcoin, d’autre part, a fonctionné admirablement au cours des dernières 48 heures, dépassant le jalon de 45 000 $ et s’échangeant maintenant au-dessus de 47 000 $.

Si Bitcoin et le marché de la crypto-monnaie dans son ensemble peuvent maintenir leur élan actuel, BTC pourrait se négocier au-dessus de 50 000 $ dans les heures ou les jours à venir. Ce serait moins d’un tiers de la baisse par rapport à son sommet historique d’environ 65 000 $.

Malgré le récent sentiment de morosité sur le marché, plusieurs analystes étaient optimistes quant au retour de la montée de Bitcoin avant la fin de l’année. Le prix du BTC pourrait atteindre 100 000 $ dans les 2-3 prochains mois, selon certains analystes. Le prix du Bitcoin doit doubler par rapport à sa valeur commerciale actuelle pour atteindre 100 000 $.

L’approvisionnement Shocktober est là !

L’analyste populaire Will Clemente dans un tweet récent mentionne que 47 000 000 $ de shorts BTC ont été liquidés en une heure. indiquant ainsi à un choc d’offre.

L’analyste Simon Dedic a également présenté un dossier haussier pour BTC. Dans son récent tweet, il dit que le quatrième trimestre 2021 va être épique pour Bitcoin et Ethereum.

L’analyste Anthony Pompliano a parlé dans un tweet de l’impact de l’interdiction chinoise de la cryptographie sur BTC.

Il dit que Bitcoin a augmenté plus d’une semaine après l’annonce de la Chine.

Il a en outre dit,

« L’adoption augmente chaque fois qu’un pays devient plus agressif envers les technologies décentralisées. »

