Le prix du Bitcoin mène une vague baissière avec une baisse de 20% | Invezz

Le marché des crypto-monnaies connaît un autre de ses revers, les prix ayant considérablement baissé au cours des dernières 24 heures. Bitcoin (BTC / USD), par exemple, a chuté avec d’autres devises aujourd’hui et son prix a baissé de plus de 20%.

Le nouveau comportement est un autre indicateur de l’aversion au risque qui traverse les marchés financiers. La pièce est passée de 57 300 $ le 3 décembre à 45 000 $ il y a quelques heures à peine. Depuis lors, il a réussi à se redresser très légèrement, son prix ayant de nouveau augmenté à 47 845 $, bien qu’on ne sache actuellement pas si le prix se redressera davantage.

Ethereum (ETH / USD) a connu son propre effondrement, chutant de 17,4% avant de réduire le retracement à environ 10%. Les données de CoinGecko indiquent que le marché de la cryptographie a perdu environ un cinquième de sa valeur lors d’une soudaine vague baissière.

Le marché financier mondial souffre également

Cependant, le crash des prix de la crypto-monnaie n’est pas un incident isolé. Il s’est produit au milieu d’une période très volatile pour l’ensemble des marchés financiers. Avec la montée de l’inflation, les banques centrales sont contraintes de durcir leurs politiques monétaires, ce qui menace de réduire la liquidité.

Au milieu de tout cela, la dernière variante du coronavirus, surnommée Omicron, a également eu un impact qui a généré une aversion au risque en raison des inquiétudes mondiales quant à ce que tout cela pourrait signifier pour la réouverture de l’économie mondiale. Les actions de tous les coins du monde ont connu une baisse de prix de plus de 4% en moyenne en novembre. Pendant ce temps, les seuls qui ont vu des rassemblements sont des valeurs refuges telles que les Treasuries.

Les premières heures de samedi ont également vu la liquidation d’environ 2,4 milliards de dollars d’exposition à la cryptographie, y compris des positions longues et courtes. Il s’agit du règlement le plus important depuis celui qui s’est produit le 7 septembre, selon les données disponibles.

Cela n’aide pas non plus le fait que Bitcoin ait perdu plus de 21 000 $ depuis qu’il a atteint un sommet historique le 10 novembre. Cependant, même avec les baisses de prix, Bitcoin est toujours en hausse de plus de 60% cette année, ce qui le rend meilleur que la plupart des autres actifs.

