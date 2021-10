Le prix du Bitcoin n’est que de 10 % à 70 000 $ alors que les retraits d’échange atteignent un sommet de 4 mois

Les retraits d’échange de Bitcoin ont atteint un autre sommet de quatre mois alors que la spéculation pour des sommets plus élevés augmente. BTC détient au-dessus du soutien immédiat de 62 000 $ alors que les taureaux planifient la mission à 70 000 $.

La montée en puissance de Bitcoin vers un nouveau record historique a déclenché une action massive sur le marché. Les actifs crypto comme Solana ont récupéré des niveaux jamais vus depuis des mois tout en maintenant la tendance à la hausse ininterrompue. Ethereum a presque fermé la distance au plus haut historique, mais actuellement, il a reculé pour tester le support à 4 100 $.

Bitcoin se négocie à 63 150 $ après avoir perdu près de 2% de sa valeur en 24 heures. La crypto-monnaie phare a atteint un nouveau record historique de 67 027 $, une décision qui a accru la confiance des investisseurs dans le marché. La plupart des analystes pensent que Bitcoin a le potentiel de dépasser les 70 000 $ à court terme.

Les retraits d’échange de Bitcoin montent en flèche, catalysant la tendance à la hausse

Selon Glassnode, l’un des principaux fournisseurs de données et de mesures en chaîne, le nombre de retraits d’échange de Bitcoin sur la base d’une moyenne mobile de sept jours a atteint un sommet de 1 902 893 sur quatre mois. Notez que le sommet des quatre derniers mois de 1 902 857 a été enregistré le 21 octobre 2021.

Il convient de mentionner qu’une augmentation des retraits de change est considérée comme un signal haussier. Cela en déduit que les investisseurs parient sur le fait que Bitcoin atteindra un sommet plus élevé à court terme. De plus, les retraits réduisent la quantité de pression aérienne, laissant ainsi Bitcoin avec une trajectoire relativement fluide.

Bitcoin semble avoir obtenu un support à 62 000 $. Le recul par rapport aux nouveaux records est de permettre à davantage d’investisseurs de prendre le train en marche. Une autre oscillation au-dessus de 67 000 $ augmentera très probablement le BTC au-delà de 70 000 $.

Les perspectives techniques positives sont valables à la fois à court terme et à long terme. Le RSI n’est actuellement pas survendu, laissant aux taureaux plus de place à explorer. D’un autre côté, le MACD détecte un signal d’achat, mais il appelle à la prudence car il pourrait se transformer en signe baissier si BTC ne parvient pas à se maintenir au-dessus du support immédiat.

Niveaux intrajournaliers des prix Bitcoin

Taux au comptant : 63 168 $

Tendance : haussière

Volatilité : élevée

Soutien : 62 000 $

Résistance : 67 000 $

