Le prix du Bitcoin peut-il survivre sans Tesla?

Le 8 février, Tesla (NASDAQ: TSLA) a acheté pour 1,5 milliard de dollars de Bitcoin dans le cadre d’une initiative visant à inclure la monnaie numérique dans son bilan et à accepter Bitcoin des clients de Tesla. Cela a suscité un grand intérêt pour la blockchain dans son ensemble, la valeur de BTC augmentant de 20%. En fait, suite à l’annonce, le prix du Bitcoin BTC / USD a atteint 44200 $.

La décision de Tesla d’accepter Bitcoin comme mode de paiement a poussé d’autres entreprises à emboîter le pas. Mais la récente décision du PDG de Tesla, Elon Musk, de suspendre les transactions Bitcoin, de nombreux investisseurs Bitcoin se demandent si cela mettra fin à l’acceptation de la pièce par les entreprises.

Bitcoin peut-il survivre sans Tesla? Si tel est le cas, la récente faiblesse du prix du Bitcoin est-elle une opportunité d’achat? Discutons.

Bitcoin est dans un marché baissier

Le 12 mai 2021, Tesla a annoncé sur Twitter qu’il suspendait l’achat de véhicules via Bitcoin. À l’époque, BTC valait 57 027 $ et un jour plus tard, il se négociait à 48 993 $. L’élan de vente s’est poursuivi avec le prix du Bitcoin à environ 44000 $.

Bitcoin est maintenant en baisse de plus de 20% par rapport à ses sommets d’environ 64000 $, ce qui implique qu’il est entré dans un marché baissier. En fait,

Devriez-vous acheter Bitcoin maintenant?

Au moment de la rédaction de cet article, la valeur de Bitcoin a diminué régulièrement et est maintenant évaluée à 44012 $. Il semble que toute publication d’Elon Musk et de son entreprise sur les réseaux sociaux puisse changer radicalement la valeur d’une certaine crypto-monnaie, et comme ils l’ont simplement supprimée de leur système, nous pouvons nous attendre à ce qu’elle baisse encore plus.

Au cours de son apogée, nous l’avons vu grimper à 63 729 $, mais après cette mise à jour, nous devrions voir sa valeur baisser encore plus dans un avenir prévisible. Cela ne signifie pas que vous n’aurez pas la possibilité de remonter en valeur à l’avenir.

Cela pourrait potentiellement être un «achat» si vous prévoyez de le conserver pendant longtemps, mais à court terme, et c’est particulièrement le cas s’il tombe en dessous de 40 000 $, c’est un signal de «vente» difficile pour les investisseurs. Dans tous les cas, c’est l’une des devises les plus importantes et les plus volatiles du marché.

L’avenir du Bitcoin

Bitcoin a un potentiel pour l’avenir, en supposant que plus d’entreprises finissent par l’adopter plutôt que de l’abandonner. En raison de sa popularité et du fait que même la population générale en est consciente, cela pourrait être un choix judicieux pour que davantage d’entreprises le mettent en œuvre.

Cependant, dans le même temps, une tendance majeure des entreprises à se concentrer davantage sur l’ESG (environnemental, social et gouvernance) implique que les équipes de direction pourraient également rejeter Bitcoin en raison des préoccupations environnementales soulignées par Musk.

En tant que tel, l’achat de Bitcoin aux niveaux actuels n’est pas recommandé. Les investisseurs devront peut-être rester clairs et attendre plus de signes de clarté. Si Musk abandonne Bitcoin au profit d’une autre devise, le prix du Bitcoin pourrait s’effondrer.

D’un autre côté, si Tesla réitère Bitcoin dans le cadre de ses plans à long terme, les investisseurs peuvent toujours acheter Bitcoin à un rabais par rapport à ses plus hauts historiques, bien qu’à un prix plus élevé par rapport aux niveaux actuels. C’est un compromis raisonnable car il élimine presque le potentiel de baisse, tout en offrant la possibilité d’un rendement légèrement supérieur, car Bitcoin finira par tester à nouveau ses sommets.