Le prix du Bitcoin pourrait atteindre 50 000 $, Ethereum et Solana pourraient également exploser bientôt

in

La dernière semaine de négociation a été assez exhaustive car le prix du Bitcoin a chuté à plusieurs reprises et n’a pas eu le temps de rebondir. Le prix au cours du week-end a connu une jolie tendance à la hausse avec une clôture hebdomadaire saine. Cependant, le prix BTC peut enregistrer une tendance haussière et clôturer le commerce mensuel et trimestriel sur une note haussière.

La semaine à venir devrait obtenir des chiffres plus élevés pour l’actif, car le prix pourrait bientôt augmenter. Un analyste populaire prédit des objectifs fixes pour le prix BTC, ETH et SOL pour la semaine à venir. Et selon un analyste Galaxy, le prix du Bitcoin pourrait atteindre 45 000 $ dans la semaine à venir.

Lisez aussi: Alonzo échoue en tant que catalyseur du prix Cardano! Quelle est la prochaine étape pour le prix ADA ?

Actuellement, le prix du Bitcoin oscille toujours dans un canal parallèle descendant mais se rapproche très rapidement de la zone de résistance supérieure. Au contraire, le RSI semble plutôt haussier car il suit une tendance haussière saine. Après avoir atteint un creux en dessous de 20, le RSI est notamment passé au-dessus de 55, ce qui montre la force de la tendance haussière.

Cependant, les analystes mentionnent également les objectifs pour les 3 autres altcoins, qu’il pense être réalisables dans le mois à venir. Le prix de l’ETH qui évolue autour de 3 000 $ pourrait grimper d’environ 3 300 $. Le prix Solana devrait également dépasser les 150 $ et le prix DYDX pourrait bientôt atteindre 25 $.

Collectivement, le prix du Bitcoin pourrait bientôt connaître un bond notable, mais la question est de savoir s’il peut se maintenir au-dessus de 45 000 $. Comme la zone de forte résistance se situe autour de 47 000 $, aucun saut à court terme en dessous de ce niveau ne peut valider une tendance haussière. Par conséquent, afin de maintenir la tendance haussière, le prix BTC doit casser le canal et propulser vers le haut.

Lisez aussi : Est-ce le bon moment pour transférer vos avoirs en Bitcoin (BTC) vers des Altcoins ?

Lien source

Vues de la publication : 17