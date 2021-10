Le prix du Bitcoin pourrait passer en dessous de 60 000 $ ! Les commerçants peuvent s’attendre à une opportunité d’achat bientôt !

Le prix du bitcoin a grimpé en flèche début octobre, et trois semaines plus tard, nous avions déjà atteint un nouveau record historique, ainsi qu’un recul déclenché par une nouvelle résistance. Bitcoin semble avoir trouvé un soutien ferme pour empêcher toute baisse, et l’optimisme de l’industrie signale qu’une nouvelle hausse est en route le plus tôt possible.

Au cours des dernières 24 heures, l’ensemble du marché a eu des résultats mitigés. Ethereum est en baisse de 2,69 %, tandis que Bitcoin est en baisse de 2,2 %. Solana et Teraa, en revanche, ont surperformé le marché de près de 8 %.

Bitcoin Journey à 70 000 $.

Le prix du Bitcoin doit être protégé de sa hausse rapide au-delà de 66 000 $ et près de 67 000 $. La pièce a grimpé au-delà de 66 000 $ bien trop tôt et de manière inattendue afin de garantir le nouveau support à 66 000 $, dont elle avait besoin pour rester à ce niveau.

BTC s’est écrasé jusqu’à son prochain plus grand support, qui est de 62 000 $ et a également glissé à 60 000 $ où il se négocie au moment de la rédaction.

Le niveau de résistance de 62 000 $ est important. Bitcoin doit maintenant faire face à l’important niveau de résistance de 63 500 $, qu’il avait précédemment tenté de dépasser en avril pour voir son prix rejeté.

Dans la zone de surachat, le RSI quotidien a établi un seul plus haut. Au cours des précédentes courses de taureaux BTC, le RSI a traversé plusieurs fois la zone supérieure avant les inversions. Par exemple, lors de la hausse de la BTC fin juillet, le RSI a atteint six nouveaux sommets au-dessus de 70 avant de s’inverser.

Bitcoin doit sécuriser de nouveaux niveaux de support de plus en plus élevés afin de continuer à croître. Cela lui fournirait un filet de sécurité pour l’empêcher de s’effondrer trop fort si son prix augmentait trop rapidement.

