Le prix du bitcoin pourrait se consolider à partir d’ici et reprendre une puissante tendance à la hausse au quatrième trimestre, selon le milliardaire Mike Novogratz ZyCrypto Crypto new media

in

Publicité





Le rallye de 32% de Bitcoin au cours du mois dernier semble être un peu épuisé. BTC a été brutalement rejeté après sa tentative de conquête de la zone des 51 000 $ il y a quelques jours. Le rejet du niveau de résistance critique a vu la plus grande crypto-monnaie du monde par capitalisation boursière faire une pause, initiant ce que certains experts avaient prédit serait un recul bien mérité.

Graphique BTCUSD par TradingView

Pour Mike Novogratz, PDG de la banque marchande de crypto-monnaie Galaxy Digital, le bitcoin est susceptible de se stabiliser et de se consolider pour le moment. Il s’attend cependant à un gigantesque revirement haussier du prix de la pièce au quatrième trimestre 2021.

Bitcoin se prépare pour une phase de consolidation mineure

Bitcoin a vu des prises de bénéfices peu de temps après avoir atteint 50 000 $. La crypto-monnaie se négocie autour de 48 980,64 $ au moment de la publication et a augmenté d’environ 2,29% au cours des dernières 24 heures.

S’exprimant lors d’une interview avec Squawk Box de CNBC, Novogratz a déclaré qu’il pensait que “les prix vont probablement se stabiliser un peu ici et se consolider, ils ne continueront pas d’augmenter pour toujours”.

Mais alors que le bitcoin s’attarde en dessous de 50 000 $, l’ancien gestionnaire de fonds spéculatifs Fortress voit des signes d’une rupture plus importante au quatrième trimestre.

Publicité





Pourquoi le Raging Bull Run reprendra au quatrième trimestre

Novogratz a souligné qu’Amazon et Walmart montrant de l’intérêt pour le marché de la cryptographie pourraient bientôt déclencher un nouveau rallye haussier pour le bitcoin et d’autres actifs cryptographiques alternatifs.

Il a noté que ces deux géants de la vente au détail avaient récemment répertorié des offres d’emploi à la recherche d’ingénieurs crypto et de chefs de projets crypto. Novogratz a interprété cela comme signifiant que ces entreprises sont déterminées à faire partie du mouvement crypto.

De plus, Visa a récemment annoncé l’achat d’un CryptoPunk NFT pour 49,5 ETH (ou près de 150 000 $ au moment de l’achat le 18 août), laissant entendre à peu près que les actifs numériques constitueront une grande partie des activités de l’entreprise.

À cet égard, l’ancien de Goldman Sachs pense qu’une grande partie de l’infrastructure financière sera reconstruite sur une base de blockchain.

Novogratz a également rappelé à l’hôte de CNBC le vaste projet de loi sur l’infrastructure bipartite qui proposait de taxer lourdement la crypto. Certains sénateurs américains avaient proposé un amendement qui étoufferait l’industrie en plein essor de la crypto-monnaie. Mais plus tôt ce mois-ci, la communauté crypto s’est fermement opposée à cette disposition et a fait entendre sa voix par ses dirigeants. Heureusement, l’amendement a été rejeté. Et au cours de ce week-end, la crypto est devenue une industrie aux yeux de Washington.

Tous ces facteurs pris en compte, Novogratz pense que le bitcoin et les autres crypto-monnaies reprendront une poussée parabolique au quatrième trimestre. Il s’attend à ce que le S&P 500 connaisse un bon trimestre, tout comme le bitcoin.