Le prix du Bitcoin pourrait se diriger vers six chiffres

Le prix du bitcoin rebondit après une baisse des prix de 56%, après une reprise de 228%. Historiquement, ce qui vient ensuite est une autre reprise massive

Comme la plupart des propriétaires de bitcoins le savent, les baisses de prix supérieures à 50 % se produisent régulièrement après chaque sommet historique. Ce que nous savons également, c’est que le prix du bitcoin s’est considérablement redressé après chaque baisse majeure, ce qui en a fait l’actif le plus performant au cours de la dernière décennie.

Actuellement, nous rebondissons après une baisse des prix de 56 % après une reprise de 228 %. Historiquement, ce qui vient ensuite est une autre reprise massive. Ce modèle à double sommet est étrangement similaire à 2013 où le prix a explosé plus de 10 fois en seulement 52 jours, à partir de début octobre. Alors que nous oscillons autour de 66 000 $, un prix bitcoin à six chiffres n’est qu’un écart de prix de 51%. Il s’agit d’un mouvement de pourcentage plus prudent lors d’une reprise du cycle haussier du bitcoin sur la base des cycles précédents.

L’histoire peut ne pas se répéter exactement, mais toutes les mesures en chaîne, l’évolution récente des prix et les attentes de la demande des nouveaux entrants, au cours du comportement de détenteur le plus haussier de l’histoire de Bitcoin, ont signalé une reprise majeure des prix en cours.

Fondamentalement, le prix du bitcoin est fonction de la nouvelle demande, grâce à une adoption accrue, par rapport à la quantité d’offre limitée disponible sur le marché. Et à l’heure actuelle, il n’y a tout simplement pas beaucoup d’offre sur le marché jusqu’à ce que les détenteurs actuels de bitcoins trouvent un nouveau prix plus élevé qui vaut la peine d’être vendu. C’est le marché libre et la nature volatile du bitcoin que beaucoup critiquent. Sauf que cette fois, la volatilité fait exploser les prix à la hausse, comme cela a été le cas lors de chaque cycle précédent.

