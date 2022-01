Le prix du Bitcoin rebondit à 41,5 000 $, mais les données sur les dérivés montrent que les commerçants manquent de confiance

Bitcoin (BTC) a brièvement atteint son plus bas niveau en cinq mois ce lundi à 39 650 $, marquant une baisse de 42,6% par rapport au sommet historique actuel du 22 novembre 2022. Certains soutiennent qu’il a déjà commencé un « hiver crypto » citant les contrats à terme cryptographiques agrégés à effet de levier à long terme de 2,1 milliards de dollars qui ont été réglés au cours des sept derniers jours.

Prix ​​Bitcoin / USD en FTX. Source : TradingView

Le canal descendant qui guide les performances négatives de Bitcoin au cours des 63 derniers jours indique que les commerçants devraient s’attendre à des prix inférieurs à 40 000 $ d’ici février.

Le sentiment des investisseurs a continué de baisser après la session du FOMC de décembre de la Réserve fédérale américaine le 5 janvier. L’autorité de politique monétaire s’est engagée à réduire son bilan et à augmenter les taux d’intérêt en 2022.

Le 5 janvier, les troubles politiques au Kazakhstan ont ajouté une pression supplémentaire sur les marchés. L’Internet du pays a été fermé au milieu des manifestations, ce qui a fait chuter le hashrate du réseau Bitcoin de 13,4%.

Les traders à terme restent neutres

Pour analyser à quel point les traders professionnels sont haussiers ou baissiers, il faut surveiller la prime à terme, également connue sous le nom de « taux de base ».

L’indicateur mesure la différence entre les contrats à terme à long terme et les niveaux actuels du marché. Une prime annualisée de 5% à 15% est attendue sur des marchés sains, une situation connue sous le nom de contango.

Cet écart de prix est dû au fait que les vendeurs demandent plus d’argent pour maintenir la liquidation plus longtemps et une alerte rouge apparaît chaque fois que cet indicateur s’estompe ou devient négatif, ce qui est un scénario connu sous le nom de « recul ».

Taux de base des contrats à terme Bitcoin à 3 mois. Source : Laevitas.ch

Remarquez comment la prime du marché à terme n’a pas été inférieure à 7 % au cours des derniers mois. Il s’agit d’un excellent indicateur compte tenu de l’absence de vigueur du prix du Bitcoin durant cette période.

Les traders d’options ne sont pas si optimistes

Pour exclure les externalités spécifiques de l’instrument à terme, les marchés d’options doivent également être analysés.

Le biais delta de 25 % compare des options d’achat et de vente similaires. Cette mesure deviendra positive lorsque la peur prévaudra, car la prime de protection des options de vente est plus élevée que les appels de risque similaires.

L’inverse se produit lorsque la cupidité est l’humeur prédominante qui fait dériver l’indicateur de biais delta de 25 % dans la zone négative.

Deribit Bitcoin Options 25% de biais delta. Source : laevitas.ch

Les lectures entre moins 8 % et plus 8 % sont généralement considérées comme neutres. La dernière fois que l’indicateur de biais delta de 25 % est entré dans la fourchette de « peur » de 10 %, c’était le 6 décembre 2022.

Par conséquent, les traders du marché des options sont sur le point d’avoir un sentiment neutre à baissier car l’indicateur se situe actuellement à 8%. De plus, l’achat d’options de vente protectrices devient de plus en plus cher, de sorte que les marqueurs de marché et les tables d’arbitrage ne sont pas sûrs que 39 650 $ soient le plus bas.

Dans l’ensemble, le sentiment est pessimiste et les 2,1 milliards de dollars de règlements de contrats à terme globaux indiquent que les négociants en produits dérivés (acheteurs) perdent rapidement confiance. Seul le temps nous dira où se situe le creux exact, mais actuellement, il n’y a aucune indication d’un fort soutien de la part des traders professionnels.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques. Vous devriez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.