Le prix du Bitcoin rebondit à 50K $ au milieu des plus hauts de 4 mois pour DXY

Le Bitcoin (BTC) est tombé à son plus bas niveau depuis le 8 mars jeudi, la force du dollar américain s’ajoutant à une pression de vente proche de 60000 $.

Graphique en bougie BTC / USD sur 1 jour (Bitstamp). Source: Tradingview

Prix ​​BTC économisé à partir de la zone de 40000 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et de Tradingview ont montré que BTC / USD testait 50000 $ pour la première fois depuis que le niveau a été scellé comme support plus tôt ce mois-ci.

Après avoir vu un rejet à 60000 dollars, Bitcoin avait eu du mal à maintenir des niveaux plus élevés tout au long de la semaine, et une vente massive du jour au lendemain a finalement vu le support de 50 000 dollars s’évaporer.

La plus grande crypto-monnaie a perdu près de 10% ce jour-là, les acheteurs la gardant néanmoins hors du couloir de 40000 à 50000 USD au moment de la rédaction de cet article.

La faiblesse est venue de pair avec les nouvelles de la Réserve fédérale américaine, qui se sont concentrées sur un éventuel recul de l’intervention monétaire. L’économie, a déclaré le président Jerome Powell, a rebondi mieux que prévu.

«Au fur et à mesure que nous progressons considérablement vers nos objectifs, nous réduirons progressivement le montant des bons du Trésor et des titres adossés à des hypothèques que nous avons achetés», a-t-il déclaré à NPR, cité par CNBC.

«Nous le ferons très progressivement au fil du temps et avec une grande transparence, lorsque l’économie se sera presque complètement rétablie, nous retirerons le soutien que nous avons fourni pendant les périodes d’urgence.»

Le dollar a pris son envol pour une hausse, l’indice des devises du dollar américain (DXY) atteignant son score le plus élevé depuis le 23 novembre ce jour-là.

Comme Cointelegraph l’a rapporté, malgré une légère dégradation cette année, les performances DXY et BTC / USD ont tendance à être inversement corrélées.

Graphique à chandelle sur 1 jour de l’indice des devises du dollar américain (DXY). Source: Tradingview

Territoire survendu

Sur les marchés au comptant, les traders ont été globalement imperturbables par le recul. Un support significatif est resté à 46000 $ et plus, ce qui, selon certains, permettrait à Bitcoin de sauver des pertes plus profondes en cas de recul baissier.

Leur conseil était donc d’utiliser le climat actuel comme une opportunité d’achat.

Support d’achat et de vente BTC / USD sur Binance. Source: Indicateurs matériels

« Alors que les gens crient aux marchés pour cette correction, vous pourriez également dériver des zones d’entrée potentielles », a déclaré Michaël van de Poppe, analyste chez Cointelegraph Markets, à des abonnés de Twitter.

Son collègue, Scott Melker, a suggéré que le marché «poussait vers» un territoire de survente, ce qui pourrait signaler une inversion plus permanente.

Le sentiment institutionnel est resté fermement optimiste après que le PDG de Real Vision, Raoul Pal, ait révélé qu’un fonds souverain de Singapour achetait du BTC à des mineurs depuis 2018.

Dans une interview avec Pal, NYDIG, qui donne accès à Bitcoin via divers fonds, a également confirmé avoir été en pourparlers avec plusieurs entités souveraines sans nom.