Le prix du Bitcoin remonte au-dessus de 30 000 $ après une vente massive. ⋆ Crypto nouveaux médias

Le prix du Bitcoin et d’autres crypto-monnaies s’est bien redressé aujourd’hui après une vente massive, la première crypto-monnaie au monde par capitalisation boursière remontant au-dessus de 30 000 $. Bitcoin a augmenté de près de 6% au cours des dernières 24 heures pour atteindre 31 400 $ au moment de la rédaction, selon les données de Coinmarketcap. Les crypto-monnaies plus petites, l’éther et le XRP ont également rebondi, en hausse d’environ 7 % et 3 %, respectivement. L’ensemble du marché de la cryptographie a connu des ventes importantes mardi, le bitcoin tombant sous la barre des 30 000 $ pour la première fois depuis le 22 juin.

Le procureur général du New Jersey a émis une lettre de cessation et d’abstention à la société de prêt crypto BlockFi.

Le plongeon de l’ensemble du marché de la cryptographie a coïncidé avec la nouvelle selon laquelle le procureur général du New Jersey a émis une lettre de cessation et d’abstention à la société de prêt de cryptographie BlockFi, lui ordonnant de cesser d’offrir des comptes portant intérêt. La raison de la hausse de mercredi n’était pas immédiatement claire. Les crypto-monnaies subissent souvent de fortes fluctuations de prix. Bitcoin, par exemple, a atteint un sommet historique de près de 65 000 $ en avril avant de diminuer de moitié dans les mois qui ont suivi.

La pression réglementaire affecte les prix des crypto-monnaies.

Les crypto-monnaies ont suivi une trajectoire descendante dans un contexte de répression croissante du secteur par les régulateurs de tous les pays. Les autorités chinoises ont cherché à éradiquer le crypto mining, le processus qui valide les transactions et produit de nouvelles pièces. Pendant ce temps, Binance, le premier échange crypto au monde, fait face à une pression croissante de la part des régulateurs au Royaume-Uni, en Italie et ailleurs. Vijay Ayyar, responsable de l’Asie-Pacifique à l’échange de crypto-monnaie Luno, a déclaré à CNBC que le mouvement de prix actuel était probablement un “rebond de chat mort”, où un actif se remet brièvement d’une baisse prolongée avant de continuer à glisser. À moins que le bitcoin ne dépasse 32 000 $, il s’attend à plus de baisse, la crypto-monnaie la plus élevée pouvant chuter à 24 000 $.