Le prix du Bitcoin repasse au-dessus de 63 000 $ ! Voici ce qui nous attend pour le prix BTC ! – Coinpedia – Médias d’information Fintech & Crypto-monnaie

Au cours des dernières 24 heures, le marché global a été dans le vert, avec Bitcoin en hausse de plus de 5%. Pendant ce temps, Ethereum a gagné 3,17%, Solana (SOL) étant en tête du peloton avec une hausse de près de 10%.

Au cours des dernières 24 heures, le bitcoin a évolué dans une fourchette de 59 643,35 $ à 63 343,31 $, affichant une volatilité importante. Le volume des transactions a augmenté de 22% pour atteindre 30,7 milliards de dollars, tandis que la capitalisation boursière totale est d’environ 1,12 billion de dollars.

L’action sur les prix de Bitcoin a testé à nouveau le niveau de support de 60 000 $ hier, mais aucune baisse supplémentaire n’a été possible. Le BTC/USD a retrouvé une forte dynamique du jour au lendemain, remontant au-dessus de 62 000 $.

Le graphique de 4 heures d’aujourd’hui montre une reprise de l’élan positif alors que le niveau de support de 60 000 $ a retardé une chute supplémentaire.

Bitcoin a augmenté jusqu’à 63 769 $ au moment de la rédaction. Le jeton avait atteint un sommet de 64 013 $ sur 24 heures. Il est maintenant en hausse de 5% et devrait augmenter plus haut compte tenu des sentiments plus larges du marché.

Du déjà vu à 2017 ?

De nombreux analystes sont de plus en plus optimistes quant au fait que cette année suivra le même schéma que 2017.

En effet, un récent tweet de l’analyste crypto TechDev montre à quel point le graphique des prix pour 2021 ressemble à celui de 2017, et il est étonnamment similaire.

L’indice de force relative suit les traces de 2017. Chaque cycle a connu deux pics en 2013 et 2017, nous attendons donc toujours un deuxième rallye si les choses se passent comme prévu.

Un prix BTC de 200 000 $ est «intégré», selon l’estimation audacieuse de TechDev. Mignolet, un trader coréen, est également optimiste, affirmant début octobre que le déplacement du volume des marchés au comptant vers les marchés à terme est un indicateur de marché favorable.