Le prix du Bitcoin reprend de la vigueur !

Le prix du Bitcoin se redresse fortement. Et jette son dévolu sur 42 000 $. Le Bitcoin rebondit-il vraiment ? Ceci est indiqué par Binance.

À cette fin, la valeur des crypto-monnaies s’est appréciée au cours des dernières 24 heures. Par conséquent, le prix du Bitcoin (BTC) a davantage augmenté ces derniers jours. À cet égard, José María Rodríguez, analyste chez Bolsamanía a indiqué : “Nous allons pour le troisième mois de mouvement latéral, ce qui n’est en revanche pas une mauvaise nouvelle du tout”.

Aussi, a-t-il ajouté : « La résistance est claire. À la mi-juin, le prix du Bitcoin a baissé du niveau de 41 335 $ et ce lundi, il l’a fait de 41 500 $. Ensuite, en chiffres ronds, c’est là que se trouve la résistance, à 41 500 $. En théorie, une clôture de la bougie légèrement au-dessus déclencherait un signal important de force.

Le prix du Bitcoin se redresse !

Bref, Bitcoin est revenu sur le signe positif et a récupéré la barre des 39.000$ après être tombé sous les 38.000$ et après avoir marqué un jalon inédit depuis mai juste avant la clôture de juillet. Le prix a grimpé à 42 500 $ et diverses données sur l’activité du réseau envoient des signaux clairement haussiers.

De son côté, Bitcoin navigue actuellement entre deux forces majeures:

Réglementation Adoption institutionnelle. Les principales entreprises développent leurs propres crypto-monnaies et produits Blockchain.

En effet, ces deux forces peuvent sembler contradictoires, mais les deux sont des développements positifs pour l’industrie de la cryptographie.

La BTC prend de la valeur alors qu’elle est encore en discussion au Sénat

Ainsi, certaines crypto-monnaies ont pris de la valeur ces dernières heures, alors qu’un amendement au projet de loi sur les infrastructures est en discussion au Sénat américain. Avoir une partie réécrite dans laquelle il fait référence aux informations requises pour les transactions de crypto-monnaie.

Cependant, dans de nombreux cas, une surveillance réglementaire accrue indique en réalité la maturité des marchés.

Plus précisément, trois sénateurs américains ont rédigé un amendement proposant d’exclure certaines sociétés de crypto-monnaie des obligations de divulgation pour les courtiers.

Les sénateurs Ron Wyden, Cynthia Lummis et Pat Toomey ont demandé des exceptions au plan bipartite sur les infrastructures. Cela protège les mineurs et les entreprises Blockchain.

Très probablement, ce projet de loi sera approuvé dès septembre. Eh bien, le Sénat américain entrera en vacances le 9 août.

Comprendre le marché des crypto-monnaies

Historiquement, le marché des crypto-monnaies a été un pivot volatile pour les investisseurs. Beaucoup d’entre eux craignent la volatilité.

En particulier, le secret du trading de crypto-monnaies est la gestion des risques, et la règle de base pour devenir un trader performant est de trader intelligemment et de manière responsable. Surtout sur un marché comme les crypto-monnaies, où les mouvements peuvent être volatils.

Il devrait être bien clair que toutes nos publications sont informatives. Par conséquent, ils ne doivent en aucun cas être suivis comme des conseils en investissement.

Pour finir, une semaine avec beaucoup de travail, mais au vu des résultats, ça vaut le coup, tendance haussière pour le Bitcoin, dépasserons-nous les 42k, ce week-end ? Laissez votre avis dans la zone de commentaire.

Je prends ma retraite avec cette phrase de Nassim Taleb : « Bitcoin est le début de quelque chose de grand. Une monnaie sans gouvernement, quelque chose de nécessaire et impératif.

