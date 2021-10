Le prix du Bitcoin reste supérieur à 60 000 $

Le prix de la principale crypto-monnaie du marché, le Bitcoin, se négocie actuellement à 61 005 USD, enregistrant une variation décroissante de -2,23% au cours des dernières 24 heures. Comme indiqué par notre outil interne de cryptographie en ligne.

Le prix du Bitcoin est resté à ce prix malgré les diverses inquiétudes qui ont surgi sur le marché, l’approbation des premiers fonds négociés en bourse (ETF) aux États-Unis ayant été assimilée.

Les ETF basés sur des contrats à terme ont reçu un accueil mitigé, les opinions variant considérablement sur leur impact sur le marché et l’effet global sur l’action des prix de Bitcoin.

Square envisage d’établir l’exploitation minière open source de Bitcoin

Le PDG de Square, Jack Dorsey, envisagerait de créer son propre système d’exploitation minière Bitcoin en utilisant du silicium personnalisé ainsi qu’un logiciel open source.

« Square envisage de créer un système d’exploitation minière Bitcoin open source et personnalisé pour les particuliers et les entreprises du monde entier », a déclaré Jack Dorsey via son compte Twitter.

Notre équipe dirigée par @jessedorogusker commencera l’enquête technique approfondie requise pour mener à bien ce projet. Nous aimerions connaître vos réflexions, vos idées, vos préoccupations et votre collaboration. Doit-on faire ça ? Pourquoi ou pourquoi pas? Nous mettrons à jour ce fil au fur et à mesure que nous prendrons nos décisions. Et maintenant à Jesse. – jack⚡️ (@jack) 15 octobre 2021

Ce projet suivra une approche similaire à celle du portefeuille Bitcoin en termes de matériel. Square a commencé à travailler dessus plus tôt cet été. Mais, la construction d’un système de minage serait considérablement plus compliquée pour la société de paiement que la simple construction d’un portefeuille.

Les Salvadoriens vendent des dollars américains pour acheter du BTC

Le président Nayib Bukele a partagé un nouveau développement sur Twitter basé sur des données acquises auprès du service de portefeuille interne d’El Salvador Chivo. Le président Bukele a déclaré :

« Les gens insèrent beaucoup plus d’USD (pour acheter #BTC) qu’ils n’en retirent des guichets automatiques Chivo. »

Il a également exhorté les médias à confirmer de manière indépendante les informations ci-dessus en visitant les guichets automatiques. Le président Bukele a en outre déclaré que Chivo avait signalé 24 076 demandes de versements « pour un total de 3 069 761,05 USD en une journée ».

Les données suggèrent que l’augmentation des conversions USD en Bitcoin au sein de la juridiction reflète un changement de sentiment des investisseurs, qui a initialement rencontré une résistance lors de l’adoption par le grand public.

La Banque de Russie évalue maintenant les investissements des citoyens dans Bitcoin

Le président russe Vladimir Poutine a souligné une tolérance pour les crypto-monnaies comme Bitcoin pour transférer des fonds. Le chef du département de stabilité financière de la banque centrale évalue le montant de Bitcoin détenu par les investisseurs locaux.

Elizaveta Danilova de la Banque de Russie a révélé qu’elle consultait des investisseurs locaux en crypto-monnaie pour estimer le volume d’investissement des crypto-monnaies dans le pays.

Danilova aurait répondu à plusieurs questions sur les risques de bulles, de sanctions et de crypto. Ce faisant, il a noté que l’investissement des Russes dans la cryptographie est un « problème potentiellement très important » en raison d’un manque de transparence. Elle a ajouté:

« Nous devons travailler à la fois sur les données et sur la sensibilisation du public aux risques de tels investissements, sans être appuyés par quoi que ce soit. Nous avons mené une enquête auprès des acteurs du marché pour obtenir des estimations approximatives des investissements dans les crypto-monnaies.

Rappelons que nous avions précédemment rapporté que le président de la Russie avait montré sa position sur le Bitcoin et les crypto-monnaies dans laquelle il n’excluait pas la possibilité que son pays y fasse un investissement.

