Le prix du Bitcoin retrouve sa force au-dessus de 41 000 $, la capitalisation boursière de la crypto augmente de 6% en 24 heures

Les actifs cryptographiques ont augmenté en valeur au cours des dernières 24 heures alors que le prix du bitcoin a culminé vendredi, atteignant 42 411 $ par unité à 20h00 (HAE). La capitalisation boursière totale des plus de 10 000 actifs cryptographiques est de 1,64 billion de dollars samedi, contre 6% le dernier jour.

Bitcoin augmente de plus de 20% cette semaine

Le prix du bitcoin (BTC) et d’un certain nombre d’autres actifs numériques ont augmenté en valeur ces derniers jours. Il y a cinq jours, une petite contraction massive a fait grimper le prix du bitcoin alors qu’il est passé juste en dessous du niveau de 40 000 $, passant d’un creux de 34 500 $ l’unité.

Données de règlement Bybit.com.

De même, il y a eu également une importante expiration de produits dérivés le vendredi se terminant en juillet et vers 20h00 (HAE) une bande de positions courtes a été liquidée. Au cours de la dernière journée, des positions d’une valeur de 284,7 millions de dollars ont été liquidées selon les données de liquidation de bybt.com.

Après 20h00, le prix du bitcoin (BTC) a rapidement grimpé en flèche à 42 411 $ l’unité et s’est maintenu au-dessus du niveau de 41 000 $ depuis. BTC est en hausse de plus de 7% aujourd’hui et de plus de 20% au cours des sept derniers jours. Sur un total de 1,64 billion de dollars, la capitalisation boursière du bitcoin (BTC) capte 47,66% du total avec 781 milliards de dollars.

Graphique BTC/USD au 31 juillet 2021, via Bitstamp.

BTC a environ 33 milliards de dollars de volume de transactions mondiales samedi avec tether (USDT) commandant 59% de toutes les transactions. Il est suivi par l’USD (12,29 %), le BUSD (5,85 %), le JPY (4,34 %) et l’EUR (3,41 %). Au moment d’écrire ces lignes, BTC échangeait des mains pour 41 522 $ par unité.

Ethereum bondit de 12% cette semaine, Easyfi dépasse les 2 800 %, Tether capture 47% du volume du commerce mondial

Le deuxième plus grand actif crypto, en termes de capitalisation boursière, est l’Ethereum (ETH), qui a augmenté de plus de 5% au cours de la dernière journée. L’ETH a gagné 12% au cours des sept derniers jours et au moment de la publication, l’ETH se négocie à 2 455 $ par unité.

Graphique ETH/USD au 31 juillet 2021, via Deribit.

Les plus grands gagnants au cours des sept derniers jours incluent les pièces easyfi (EASY) jusqu’à 2 854 %, le flexacoin (FXC) jusqu’à 706% et l’omix (OMX) jusqu’à 500% cette semaine. Les plus gros perdants hebdomadaires incluent la beetle coin (BEET) en baisse de 83%, la puce (CHIP) en baisse de 54%, la blockchain iov (IOV) en baisse de 51%.

Le plus grand gagnant sur 24 heures parmi les dix principaux actifs cryptographiques, en termes de valorisation boursière, est polkadot (DOT), qui est en hausse de 12% aujourd’hui et de 20% la semaine dernière. Sur les 1,64 billion de dollars d’actifs cryptographiques, le volume des échanges signalé samedi est de 84 milliards de dollars. Tether (USDT) contrôlerait 57 milliards de dollars, soit 47,36% du volume actuel du commerce mondial parmi tous les actifs cryptographiques enregistrés.

Que pensez-vous de la récente hausse des crypto-monnaies et de l’amélioration des prix ? Faites-nous savoir ce que vous en pensez dans les commentaires ci-dessous.

