Le prix du Bitcoin revient au-dessus de 47 000 $ alors que le marché de la crypto ignore les nouvelles de Binance KYC

Bitcoin (BTC) a brusquement dépassé des niveaux inférieurs pour défier une résistance ferme vendredi dans une nouvelle inspiration pour les taureaux.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Bitcoin roule sous un mur de vente majeur

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD a atteint des sommets locaux de 47 415 $ sur Bitstamp dans la nuit de jeudi.

La paire a reçu un coup de pouce bienvenu à l’annonce du lancement d’un fonds Wells Fargo Bitcoin, qui a généré des gains de plus de 5% en 24 heures.

Maintenant, Bitcoin était sur le point de défier les niveaux de résistance fixés à 47 000 $ et plus, ce qui, cependant, contrôle les taureaux au moment de la rédaction de cet article.

Pour le trader et analyste populaire Rekt Capital, une zone de support clé à surveiller était désormais plus large : entre 44 000 $ et 46 500 $.

“BTC Daily Closed avec succès au-dessus de l’orange, ce qui a conduit le prix à une résistance immédiate au plus bas (noir)”, a-t-il commenté sur un graphique d’accompagnement montrant les zones de prix concernées.

« $ BTC pourrait être rejeté à partir d’ici, même si ce n’est que pour un petit creux pour retester le haut de la zone orange pour le support. »

Graphique en chandeliers BTC / USD (Coinbase) sur 1 jour avec niveaux de prix. Source : Rekt Capital / Twitter

Une chute ultérieure en dessous de 47 000 $ n’a pas duré longtemps, avec un élan toujours visible alors que le mur des ventes de 48 000 $ se profilait.

Bitcoin n’a pas été choqué par la nouvelle selon laquelle les principaux échanges de Binance appliqueraient des mesures d’identification pour tous les utilisateurs à partir de septembre.

La force du dollar américain, traditionnellement un événement gênant pour l’action des prix à court terme, n’a pas non plus freiné l’enthousiasme.

“BTC est étonnamment fort, tandis que le DXY monte en flèche”, a déclaré Ed, commerçant de crypto, dans des commentaires sur la situation.

Cardano surpasse le top 10 des altcoins

Une force similaire a été considérée comme un effet d’entraînement pour les altcoins, Cardano (ADA) éclipsant une fois de plus l’éther lourd du marché (ETH).

En relation: Bitcoin gagne du terrain alors que les options BTC de 600 millions de dollars de vendredi expirent

Cependant, ce dernier a réalisé des gains quotidiens supérieurs à 6%, tandis que Cardano était en hausse de 18% au moment de la rédaction, au-dessus de 2,50 $.

XRP et Polkadot (DOT) ont géré des rendements de 10 %.

Graphique en chandeliers sur 1 heure ADA / USD (Binance). Source : TradingView

Vendredi, la capitalisation boursière globale des crypto-monnaies s’élevait à plus de 2 000 milliards de dollars au milieu du retour plus large des altcoins.