Le prix du Bitcoin se dirige vers 40 000 $ alors que l’analyse en chaîne et technique favorise les taureaux

Le prix du Bitcoin (BTC) a connu une tournure haussière le 13 juin lorsque le prix a grimpé à 39 252 $, mais de nombreux analystes sont encore indécis lorsqu’il s’agit de déterminer si l’actif numérique est prêt à poursuivre sa tendance haussière.

À ce jour, le marché des crypto-monnaies reste à fleur de peau et est à deux mois du record de près de 65 000 $ de Bitcoin. Une analyse de marché de Delphi Digital a identifié un « modèle majeur de tête et d’épaules » qui pourrait « causer plus de douleur à court terme si BTC descend en dessous de 30 000 $ ».

Dans cet esprit, le moment est venu de passer en revue quelques points de données clés pour avoir une meilleure perspective sur la direction que pourrait prendre le prix du Bitcoin.

Les détenteurs à court terme subissent des pertes

Una disminución del 50% en el precio en los últimos dos meses puede parecer extrema para aquellos que no están familiarizados con la volatilidad del mercado de criptomonedas, pero no sorprende a los hodlers a largo plazo que han visto múltiples reducciones de una magnitud aún mayor en le dernier. décennie.

Réduction du prix du Bitcoin par rapport au sommet de 52 semaines. Source : Delphi numérique

Comme le montre le graphique ci-dessus, une réduction de 70% ou plus n’est pas rare pour BTC, surtout après une augmentation significative du prix, ce qui suggère que la possibilité de plus de douleur reste une menace alors que les taureaux se battent contre les ours au milieu de 30 000 $. intervalle. .

La chute rapide des prix a poussé les nouveaux et les anciens détenteurs de Bitcoin sur la touche, incitant les commerçants à vendre à perte selon les données SOPR (Spent Production Profit Index) mises en évidence par l’analyste de crypto-monnaie filbfilb.

Ratio des revenus de production dépensés en Bitcoin Source: Decentrader

Au cours des derniers jours, des signes d’une réinitialisation SOPR sont apparus, indiquant que les portefeuilles moyens se vendent à nouveau à profit.

Le Crypto Fear and Greed Index (CFGI) a également atteint son plus bas niveau depuis la vente massive de mars 2020 déclenchée par la pandémie de Covid-19.

Réduction BTC contre la peur crypto et l’indice de cupidité. Source : Delphi numérique

Les niveaux élevés de peur actuellement vécus par la plupart des commerçants en gardent beaucoup sur la touche, car s’inquiéter de nouvelles pertes reste une possibilité légitime.

Pour les investisseurs mécontents, cependant, des scores d’indice bas sont un signe d'”être avide quand les autres ont peur” comme le dirait Warren Buffet, et le graphique ci-dessus montre qu’acheter pendant des périodes très effrayantes a tendance à être un bon niveau d’entrée.

Le sentiment commence à récupérer

S’il est vrai que Bitcoin a vu son prix baisser de plus de 30 000 $ au cours des deux derniers mois, il est important de noter que le montant qui a baissé, ainsi que son prix actuel sont presque le double du précédent record historique établi en 2017, mettant en lumière l’importance du rallye au cours des six derniers mois.

L’analyse en chaîne de Decentrader montre qu’un signal de “survente” a été récemment déclenché, “suggérant que BTC sera bientôt prêt à faire demi-tour et à monter plus haut”.

Signal haussier fourni par l’indicateur de sentiment des directions actives. Source : décentreur

L’indicateur de sentiment des directions actives compare le changement de prix sur 28 jours, indiqué par la ligne orange, avec le changement sur 28 jours dans les directions actives de la chaîne, qui est représenté par la bande de la ligne grise.

La ligne orange se déplaçant du dessous de la ligne verte en pointillés vers la bande d’inversion de direction active est considérée comme un signal haussier, et cela s’est produit le plus récemment le 10 juin, indiquant la possibilité d’une inversion du marché. .

Selon Rekt Capital, un analyste populaire de Twitter, Bitcoin est toujours sur la bonne voie pour atteindre un nouveau record historique.

Les moitiés de #BTC (bleu) se produisent l’année précédant une nouvelle bougie 1 Et Candle 1 est l’endroit où $ BTC connaît la croissance la plus explosive. Quel que soit le FUD vers BTC pour le moment, cela ne changera pas l’effet à long terme que BTC Halving a sur le prix du Bitcoin https://t.co/1NTrPs8wfW pic.twitter.com/F7C9P6ehMO – Rekt Capital (@rektcapital) 13 juin 2021

Pour l’instant, il est peut-être préférable de faire une pause dans l’examen des graphiques et de s’inquiéter du chemin que Bitcoin choisira. Les perspectives à long terme restent solides, car des pays comme le Salvador ont commencé à choisir le BTC comme monnaie légale et de plus en plus de personnes s’intéressent aux crypto-monnaies.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.