Le prix du Bitcoin se prépare à passer à 50 000 $ alors que les États-Unis promettent de ne pas interdire la crypto comme la Chine

Le prix du bitcoin grimpe à près de 44 000 $, mais la tendance haussière ralentit avant de confirmer la cassure au-dessus du modèle en coin descendant. Les États-Unis ne suivront pas la Chine et n’interdiront pas les crypto-monnaies, mais maintiennent qu’il est nécessaire de réglementer les pièces stables.

Bitcoin a fait trembler le sol au cours des dernières 24 heures, dépassant les 43 000 $. La plus grande crypto-monnaie a comblé l’écart à 44 000 $ mais n’a de nouveau pas réussi à confirmer cette cassure.

Pendant ce temps, BTC s’est replié pour s’échanger à 43 530 $ au moment de la rédaction, et les taureaux font la course pour s’assurer que les pertes ne dépassent pas 42 000 $ et effacent tous les progrès réalisés depuis le milieu de la semaine.

Selon le tableau technique général, BTC est sur le point de prendre un peu plus de hauteur à l’approche du week-end. Néanmoins, cela pourrait ne pas se produire tant que la crypto-monnaie phare ne rencontrera pas un formidable catalyseur.

Le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que les États-Unis n’interdiraient pas les crypto-monnaies

Jeudi, le président de la Banque fédérale des États-Unis a déclaré au Congrès qu’il était peu probable que les États-Unis adoptent l’approche de la Chine et imposent une interdiction des crypto-monnaies. Jerome Powell a fait cette déclaration lors d’une audition avec le House Committee on Financial Services.

Il répondait à une question posée par le représentant Ted Budd (R-NC) de la Caroline du Nord : « en termes de politique, avez-vous l’intention d’interdire ou de limiter l’utilisation des crypto-monnaies comme nous le voyons en Chine ? »

Bien que le pays n’ait pas l’intention d’interdire les transactions et l’utilisation de crypto-monnaie, Powell a déclaré qu’il devait réguler l’espace de la monnaie numérique, en particulier les pièces stables.

«Mais les pièces stables sont comme des fonds du marché monétaire, elles sont comme des dépôts bancaires, mais elles sont, dans une certaine mesure, en dehors du périmètre réglementaire. Il est approprié qu’ils soient réglementés. Même activité, même réglementation.

Bitcoin cale au bord d’une évasion majeure

La dernière ascension de Bitcoin l’a amené à fermer une éventuelle cassure haussière. Cependant, il est clair que les acheteurs n’ont toujours pas le pouvoir de faire un pas significatif vers le nord.

Sachez que le graphique sur 12 heures révèle une configuration en coin descendant, que les analystes et les commerçants considèrent comme très haussière. Une cassure doit être confirmée au-dessus de la descente supérieure pour lancer le BTC 10% plus haut, légèrement au-dessus de 48 000 p$.

Graphique sur 12 heures BTC/USD

Graphique des prix BTC/USD par Tradingview

Dans le même temps, le MACD confirme les perspectives haussières suite à un signal d’achat dans le même délai. Malgré la lenteur de l’action des prix, Bitcoin reste entre les mains des taureaux. Néanmoins, les investisseurs restent prudemment optimistes, en particulier avec l’incertitude réglementaire qui plane.

Niveaux intrajournaliers de Bitcoin

Taux au comptant : 43 530 $

Tendance : Biais baissier

Volatilité : faible

Prise en charge : Le 200 SMA

Résistance : 44 000 $ et 48 000 $

