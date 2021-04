Le prix du Bitcoin s’effondre au cours du week-end – toujours pas de reprise

La semaine dernière a été une période très excitante pour Bitcoin. Non seulement la pièce a atteint un nouveau sommet sans précédent, mais elle s’est également effondrée peu de temps après, privant les investisseurs et les commerçants d’un week-end paisible.

Le prix du Bitcoin baisse de près de 15000 dollars en quatre jours

La nouvelle de la baisse du prix du Bitcoin a fait la une des journaux ces derniers jours, et la principale raison de cette baisse semble être la décision de la Turquie d’interdire les paiements en crypto-monnaie. Selon les rapports de la semaine dernière, la banque centrale du pays a décidé d’interdire les paiements cryptographiques à partir du 30 avril.

D’après ce que l’on sait, posséder et échanger des crypto-monnaies restera légal. Cependant, Bitcoin et altcoins ne peuvent plus être légalement utilisés comme moyen de paiement dans le pays, après la fin de ce mois.

Le prix BTC tombe en dessous de 50000 $

Selon les données de CEX.IO, BTC a atteint un niveau record la semaine dernière, vers le 14 avril. Depuis, il s’est légèrement corrigé, atteignant environ 60 000 $ à la fin du 17 avril. Le lendemain, la communauté cryptographique a été choquée lorsque la pièce est tombée à 51476 $, après quoi elle s’est ralliée à 57603 $ lundi, pour retomber à 55116 $ au moment de la rédaction de cet article.

Alors que les événements en Turquie ont eu un impact négatif sur le prix du BTC, la tendance générale reste haussière et les prévisions prédisent que le BTC pourrait encore augmenter. Ma propre prédiction dit que la pièce atteindra 80 000 $ d’ici la fin du deuxième trimestre et probablement 90 000 $ d’ici la fin de l’année.