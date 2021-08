Le prix du Bitcoin semble à 50K, les frappera-t-il cette semaine ?

in

Le bitcoin augmente régulièrement depuis près d’un mois maintenant, et son prix est maintenant à quelques pas de 50K.

Au moment d’écrire ces lignes, BTC se négocie à 45 988,95 $, accumulant une petite perte de 1,14% au cours des dernières 24 heures. La semaine est sur le point de clôturer haussière, grâce à un gain de 4,74%.

La période de fortes ventes est laissée de côté, car de plus en plus de devises se retirent des échanges, ce qui exerce une pression sur l’offre. Pour être exact, les unités BTC continuent de sortir à un rythme compris entre 75K et 100K par mois.

Il semble toujours qu’il y ait une certaine méfiance de la part des institutionnels, même si le prix a rebondi de 56% en l’espace de 3 semaines. Cela se reflète dans la prime négative de l’instrument GBTC, indiquant une faible demande pour celui-ci.

Quoi qu’il en soit, la plupart des données en chaîne, ainsi que l’évolution des prix au cours des derniers jours, nous indiquent que le rallye haussier devrait se poursuivre.

Analyse technique du prix du Bitcoin à l’approche de 50K

Sur le graphique journalier BTC vs USDT, nous observons une inclinaison haussière claire et déterminée, avec des bougies engloutissantes qui éliminent les petits retracements en quelques heures.

Aujourd’hui le cours du Bitcoin est en train de baisser, qui pourrait bien toucher à sa fin, ouvrant ainsi la voie à une dynamique à la recherche de 50K.

Pour le moment les probabilités sont positionnées du côté des acheteurs, et bien qu’une correction pertinente puisse intervenir dans un futur proche, pour que cela soit plus probable, il faut d’abord voir la cassure d’un support immédiat (le plus proche est dans le $ 44 400).

À l’heure actuelle, le terrain pour Bitcoin est clair pour atteindre 50K. Il ne serait pas rare de le voir atteindre cet objectif plus tôt dans la semaine.

Graphique hebdomadaire

Dans le laps de temps avec les bougies hebdomadaires, le scénario est encore plus haussier, car après avoir franchi la résistance à 40.000$, la tendance moyen/long terme a repris, et le terrain s’est dégagé jusqu’à ce que la zone d’offre laissée par le maximum historique.

Bien sûr, il est probable que nous verrons d’abord quelques petits revers sur la route avant d’atteindre cette zone. Cependant, ce n’est pas une bonne idée de s’asseoir et d’attendre les chutes à ce stade.

Si la reprise de la tendance est effective, dépasser le plus haut historique ne sera pas une tâche difficile.

Analyse technique du graphique hebdomadaire de Bitcoin, alors que son prix approche les 50K. Source : TradingView.

