Le prix du Bitcoin tombe à 43,7 000 $ après que les minutes de la Fed ont reconfirmé les plans d’augmentation des taux

Bitcoin (BTC) et le marché plus large des crypto-monnaies ont chuté alors que les marchés boursiers se repliaient à la cloche de clôture après que le procès-verbal de la réunion du FOMC de la Réserve fédérale en décembre a montré que le régulateur s’était engagé à abaisser son bilan et à augmenter les taux d’intérêt en 2022.

Alors que les marchés boursiers se corrigeaient, le prix du BTC a emboîté le pas en tombant sous les 44 000 dollars, déclenchant une cascade de liquidations qui a atteint 222 millions de dollars en moins d’une heure.

Règlements totaux. Source : Coinglass

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView montrent qu’après avoir oscillé autour d’un support à 46 000 $ au cours des derniers jours, Bitcoin a été touché par une vente massive qui a porté le prix à un creux intrajournalier de 43 717 $.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : TradingView

Sur la base de la situation actuelle, la Fed devrait commencer à relever son taux directeur en mars, « ce qui signifierait que la réduction du bilan pourrait commencer avant l’été ».

Voici un aperçu de ce que disent les analystes de la cryptographie à propos de la dernière baisse des prix du Bitcoin en BTC et de ce qui pourrait être en magasin pour les prochaines semaines alors que les politiques monétaires faciles de la Fed prennent fin et que les taux d’intérêt commencent à augmenter.

La capitulation plane sous les 44 000 $

Un signe avant-coureur du retrait du 5 janvier a été proposé par l’analyste crypto et utilisateur pseudonyme de Twitter Rekt Capital, qui a publié le graphique ci-dessous mettant en évidence les « nombreuses similitudes entre cette gamme BTC et mai 2021 ».

Graphique BTC / USD sur 1 semaine. Source : Twitter

Rekt Capital a déclaré :

Ils ont tous deux vu BTC se consolider au sein de deux EMA de marché haussier (c’est-à-dire EMA verte de 21 semaines et EMA bleue de 50 semaines). Si BTC doit répéter l’histoire, un événement de capitulation pourrait avoir lieu dans lequel BTC dévie brièvement en dessous de la 50 EMA bleue. «

BTC doit récupérer 46 000 $

L’analyste et contributeur de Cointelegraph, Michaël van de Poppe, a examiné de plus près l’évolution des prix de mai, en publiant le graphique ci-dessous détaillant les performances de BTC lors du dernier recul brutal du marché.

Graphique BTC / USDT sur 4 heures. Source : Twitter

van de Poppe a dit,

«Et le scénario de la chute en dessous de 46K $ se déroule ici en Bitcoin. La question est : allons-nous rester ici, prendre des liquidités et revenir au-dessus de 46K$ ? Dans ce cas, le fond est à l’intérieur. »

Si le prix ne dépasse pas 46 000 $, le marché pourrait se trouver dans une période baissière prolongée qui pourrait voir le BTC retomber dans la fourchette basse de 30 000 $.

Connexes : le Le président Biden envisage des économistes pour occuper les sièges de la Fed alors que les nominations à la direction passent au Sénat: rapport

Le scénario auquel le marché est actuellement confronté a été succinctement abordé dans le graphique suivant publié par l’opérateur d’options et l’utilisateur pseudonyme de Twitter Nunya Bizniz.

Prix ​​BTC vs. RSI. Source : Twitter

Nunya Bizniz a dit :

« BTC mensuel – Les baisses en dessous du niveau RSI actuel ont été laides. Cette fois? »

La capitalisation boursière globale de la crypto-monnaie est désormais de 2,123 billions de dollars et le taux de domination de Bitcoin est de 39,4%.

Les points de vue et opinions exprimés ici sont uniquement ceux de l’auteur et ne reflètent pas nécessairement les points de vue de Cointelegraph.com. Chaque investissement et mouvement commercial comporte des risques, vous devez faire vos propres recherches avant de prendre une décision.