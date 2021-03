Le prix du Bitcoin tombe à 50K $, mais l’expiration des options de 6B $ peut faire le plein de taureaux

La plus grande expiration des options Bitcoin de tous les temps est prévue le 26 mars. Plus de 6 milliards de dollars d’options Bitcoin (BTC) expireront vendredi dans les bourses, la majorité de ces options étant sur Deribit. Ce sera une expiration record en termes de valeur et de nombre d’options – un total de 100400 options Bitcoin expireront. Le record précédent a été établi en janvier, lorsque près de 4 milliards de dollars d’options ont expiré, ce qui représente 36% de l’intérêt ouvert à l’époque.

L’énorme expiration à venir vient sur le dos d’une croissance rapide de l’intérêt ouvert pour le marché des options Bitcoin. L’OI de Bitcoin a connu une croissance de plus de 147% depuis le début de l’année. L’OI total des cinq principaux échanges de dérivés cryptographiques est actuellement de 14,01 milliards de dollars, contre 5,67 milliards de dollars le 1er janvier.

L’influence du marché des options sur le marché au comptant augmente

La taille du marché des options augmente à la fois en volume et en intérêt ouvert. En conséquence, l’influence de ce marché sur les marchés au comptant augmente également. Il est bien connu que le marché des produits dérivés est un outil important pour la découverte des prix du marché au comptant. Par exemple, sur les marchés financiers traditionnels, la taille du marché des produits dérivés est plusieurs fois la taille des marchés au comptant pour des actifs comme l’or, les actions, etc.

Cependant, le contraire est le cas pour Bitcoin: la taille du marché au comptant BTC est plusieurs fois plus grande que son marché des dérivés. Néanmoins, les investisseurs se tournent vers les marchés à terme pour déterminer les prix à différentes étapes et se tournent vers le marché des options pour évaluer le sentiment qui prévaut. À ce sujet, Sam Bankman-Fried, PDG de FTX – une bourse de dérivés de crypto-monnaie – a déclaré à Cointelegraph:

«Les dérivés BTC sont les principaux moteurs des marchés au comptant depuis des années. Au moins depuis 2018, les dérivés bougent plus au comptant que les dérivés au comptant. »

Ce changement a commencé en 2018, une fois que les volumes d’options ont commencé à croître, attirant davantage d’investisseurs souhaitant couvrir leurs paris sur les marchés à terme et au comptant. Cointelegraph a en outre discuté de l’influence des marchés d’options avec Shaun Fernando, responsable du risque et de la stratégie produit chez Deribit. Il a dit:

«L’impact des options sur place augmente à mesure que l’OI et les volumes augmentent. Il reste à voir à quel point il reste une influence, mais il peut y avoir des chocs de prix momentanés avec les transactions d’options sur les baleines. Les options peuvent également être considérées comme l’un des principaux indicateurs du marché au comptant. »

L’expiration ne conduira pas à la négociation de toutes les options en même temps, car certains des prix d’exercice semblent très irréalistes. Le marché des options est généralement un jeu du tout ou rien; à l’expiration, ils ont une valeur ou sont considérés comme totalement sans valeur. Ils deviennent sans valeur lorsque l’actif sous-jacent se négocie au-dessus du prix d’exercice de l’appel ou en dessous du prix d’exercice du put.

Pour préciser, les options «d’achat» sont des contrats qui permettent au détenteur de l’option le droit, mais non l’obligation, d’acheter l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé dans une période de temps spécifique. En revanche, les options de vente sont des contrats qui donnent au détenteur de l’option le droit, mais non l’obligation, de vendre l’actif sous-jacent à un prix prédéterminé à un moment précis. Ce prix prédéterminé s’appelle le prix d’exercice.

Les marchés pourraient devenir haussiers après l’expiration

Au cours de la semaine dernière, Bitcoin a connu des mouvements de prix baissiers. Il est passé de la fourchette de 60 000 $ le 19 mars à la fourchette de 50 000 $ le 25 mars. Cette baisse a conduit les investisseurs à s’interroger sur la valeur réelle du Bitcoin et à se demander si le marché haussier se terminera bientôt.

Mais cette échéance de 6 milliards de dollars pourrait conduire à un changement de ce sentiment. Bankman-Fried a en outre expliqué que plus de rédacteurs d’options sont à l’aise pour vendre le côté négatif que pour écrire le côté positif, en disant:

«L’industrie de la cryptographie est optimiste sur la crypto (choquant!). Vous pouvez voir cela de nombreuses façons – des primes à terme positives aux taux de financement perpétuels en passant par les taux d’emprunt en USD; c’est un autre signe de cela.

Pour évaluer l’impact de l’expiration, il est avantageux d’exclure les options de vente neutres à baissières qui seraient actives en dessous de 47000 $ et les options d’achat avec un prix d’exercice supérieur à 66000 $, car les deux semblent être des scénarios hautement improbables. Cela laisse un déséquilibre de 668 millions de dollars en faveur d’options d’achat haussières, ce qui pourrait dominer le sentiment après l’expiration.

Tout en analysant l’action historique des prix de Bitcoin lorsque les options expirent, l’utilisateur de Twitter James Viggiano a partagé une observation intéressante selon laquelle le prix semble généralement augmenter après une expiration. La même chose est observée pour chaque événement d’expiration mensuelle d’octobre 2020 à février.

Même si l’expiration des options de plus de 6 milliards de dollars semble énorme pour les marchés Bitcoin, il est important de noter que près de 43% de ces options sont déjà sans valeur en raison de la fourchette de prix actuelle de BTC. Ainsi, en réalité, l’expiration des options vaudra bien moins que ce qui est censé expirer.

Robbie Liu, analyste de marché chez OKEx Insights – l’équipe de recherche de l’échange de crypto-monnaie OKEx – a déclaré à Cointelegraph: «Les principales expirations d’options sont souvent accompagnées d’une augmentation de la volatilité au comptant et il en va de même pour les contrats à terme.»

Le prix maximum de la douleur pour l’expiration de cette option est actuellement de 44 000 $. Le prix de la douleur max est le prix d’exercice auquel il y a le plus de put et de call. Il s’agit donc du prix auquel le nombre maximum d’acteurs du marché subira des pertes financières. La théorie de la douleur maximale implique que le prix d’une option gravitera vers le prix de la douleur maximale à l’approche de l’expiration. Fernando a en outre expliqué ce que le prix maximal de la douleur signifie pour cet événement d’expiration spécifique:

«Le Max Pain à 44k crée une petite force de pression vers le bas sur place. Une fois cette pression expirée, il y a une plus grande possibilité d’un mouvement ascendant. Certains disent que ce n’est pas un hasard si nous avons eu de grands changements à l’époque des grandes expirations d’options. »

Un autre aspect important à noter est que la volatilité réalisée sur un mois est actuellement au niveau le plus bas de 2021 et que les niveaux de volatilité implicite sont au plus bas depuis décembre 2020. Une volatilité implicite plus faible suggère que les primes sont plus faibles, ce qui rend les options moins chères pour les investisseurs. échange.

Plus le total des options OI pour un actif donné est élevé, plus son impact aura sur le prix de l’actif sous-jacent. Le prix maximum de la douleur étant à un niveau bas de 44000 $, un sentiment baissier sur le marché est une préoccupation pour les haussiers à long terme. Liu s’est en outre prononcé sur ce à quoi les marchés peuvent s’attendre après l’expiration de cette option historique:

«Après chaque échéance importante, le marché est, à court terme, libre de bouger à nouveau, et étant donné que nous sommes dans un marché haussier plus large, l’appréciation des prix est le résultat le plus probable pour le moment. Cependant, plus le marché de la cryptographie devient grand, plus il crée de corrélations avec divers segments de marché, ce qui le rend moins prévisible. »

Le Bitcoin a continué de voir une adoption plus institutionnelle après que Tesla a commencé à accepter le Bitcoin des clients américains comme paiement pour ses produits. Cela a conduit à une autre «bougie Elon» sur le marché, faisant grimper le prix de 3 000 $ – mais elle s’est calmée le lendemain. Tesla a même publiquement snobé le hard fork de Bitcoin Bitcoin Cash (BCH), ce qui a conduit le jeton à atteindre de nouveaux creux sur le marché.

Cependant, cette expiration des options pourrait supprimer la pression à la baisse qui existe actuellement sur le marché et ramener les marchés à la hausse, car le marché des options indique que les marchés sont toujours orientés vers les haussiers.