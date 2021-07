Le prix du Bitcoin tombe en dessous du niveau de support | Invezz

in

Les acheteurs de Bitcoin n’ont pas été en mesure de maintenir l’élan pris par la première et la plus grande crypto-monnaie au monde au cours du week-end. Contre la norme de baisse des prix le week-end et de gains haussiers en semaine, Bitcoin se négocie à une perte de 4,84% à 33 696,19 $. Au cours des dernières 24 heures, BTC a changé de mains au prix élevé de 35 937,57 $.

Promouvoir de nouvelles réglementations

Le discours sur l’adoption du Bitcoin et des crypto-monnaies en général reste un sujet polarisant parmi les régulateurs du monde entier. Alors que la Chine a maintenu sa position jusqu’à présent en interdisant toutes les activités liées à la crypto-monnaie, des pays comme l’Iran explorent maintenant des moyens de réglementer l’espace de la monnaie numérique après beaucoup de tracas pour suivre la Chine avec des interdictions.

L’impasse pour décider de la pertinence de Bitcoin parmi les régulateurs américains commence à s’estomper alors que les parties prenantes des principaux États américains, dont le Wyoming, le Texas et Miami, courtisent les Bitcoiners dans leurs régions respectives.

Ces fondamentaux ont une influence à long terme sur Bitcoin, mais ils ne se sont pas encore matérialisés sur la base du comportement actuel des prix.

Le volume des échanges en chaîne reste positif

La réduction de la valorisation n’influence pas l’activité en chaîne pour Bitcoin, qui reste largement positive. Les croyants au Bitcoin continuent de traiter comme le montre l’augmentation du volume des transactions de 6,95% à 27,18 milliards de dollars US.

Comme le montre le graphique 4h BTC / USD sur TradingView, BTC se négocie en dessous du niveau de support clé à 34 000 $. Alors que les activités d’achat en cours sont imminentes, l’élan vu par la bougie haussière est faible pour maintenir un pic puissant de retour au sommet de 7 jours de 36 542,11 $ au cours des prochains jours, les activités actuelles peuvent aider à empêcher une tendance à la baisse plus prononcée.

À court terme, le prix du Bitcoin pourrait retester un plus bas de 32 000 $ et un probable retournement pour retester le point de résistance de 40 000 $.

