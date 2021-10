Les Bitcoiners sont tous prêts pour le coup de pouce tant attendu ce trimestre. La crypto star a donné des gains satisfaisants pour les détenteurs et les commerçants de l’espace. En additionnant plus de 10 000 $ en quinze jours. Cependant, la pièce fait face à un recul ces derniers temps. La pièce au moment de la presse vaut 55 566,55 $ avec une baisse de 3,5% au cours des dernières 24 heures.

L’analyste s’attend à ce que BTC rime avec ses mouvements passés

L’analyste de crypto, recherche un recul vers 50 000 $, avant de se diriger vers son objectif de 100 000 $. La prochaine résistance pour BTC est à 60 000 $, ce qui n’est pas trop éloigné de son ATH précédent. Il pense également que BTC pourrait faire rimer ses traces à partir de 2017.

La course de 2017 a été remarquable, où la pièce numérique est passée de 7 000 $ à 5 000 $. Plus tard, la crypto star a augmenté d’environ 225% à la suite du buzz autour du lancement des contrats à terme Bitcoin CME. Cependant, l’événement s’est avéré acheter la rumeur vendre les nouvelles, avec le lancement. L’analyste s’attend à une tendance similaire, avec le lancement d’ETF.

Lisez aussi : Bitcoin V/S Altcoins ! Bitcoin va-t-il manger des volumes d’Altcoins cette saison ?

Bitcoin Futures ETF, pourrait retarder vers 2022?

Todd Rosenbluth, directeur principal de la recherche sur les FNB et les fonds communs de placement, au cabinet de recherche CFRA. S’exprimant sur l’ETF Edge de CNBC, il affirme que, bien qu’un produit à terme bitcoin soit le premier ETF crypto à obtenir l’approbation. Il sera probablement retardé jusqu’en 2022, en raison de l’incertitude réglementaire qui prévaut.

Les régulateurs pourraient peut-être attendre que tous ces produits soient conformes. Afin qu’ils puissent être approuvés en même temps pour éviter un éventuel « avantage du premier arrivé ». Consécutivement, il existe plus d’une douzaine de produits négociés en bourse basés sur des actifs, en attente de l’approbation de la SEC. Block-Fi étant le dernier entrant sur la liste.

Jan van Eck, PDG de Van Associates, mentionne la principale préoccupation de la SEC. C’est la disparité entre le prix réel du BTC et le prix du contrat à terme. Cela s’ajoute à la possibilité que les fonds deviennent importants.

Plus tôt ce mois-ci, la SEC avait prolongé le délai de quatre ETF BTC. Qui étaient The Global X Bitcoin Trust, Valkyrie XBTO Bitcoin Futures Fund, WisdomTree Bitcoin Trust et Kryptoin Bitcoin ETF. Le retard variait de 45 à 60 jours, ce que CoinPedia avait signalé précédemment.

En résumé, les passionnés de l’espace attendent avec impatience la mise en ligne de l’ETF à terme Bitcoin. Comme ceux-ci détiennent un énorme potentiel, pour apporter un élan haussier à la pièce. Alors que l’ETF au comptant serait la cerise sur le gâteau, l’ETF à terme détient toujours un énorme potentiel. Cependant, un autre commerçant de crypto s’attend à ce que l’argent coule vers les altcoins, si l’ETF à terme n’est pas mis en ligne en octobre. Ce qui pourrait éventuellement donner lieu à la saison alternative. Espérons que le futur ETF soit mis en ligne conformément aux attentes.

Lisez aussi : Le prix du Bitcoin et de l’Ethereum se calme bien avant la tempête ! Les niveaux cibles semblent fous