Le prix du Bitcoin va faire face à un autre test alors que les banques centrales envisagent une hausse des taux

La couronne norvégienne. Source : Banque Norges

Le prix du bitcoin (BTC) et d’autres crypto-actifs pourraient être confrontés à des vents contraires dans les mois à venir alors que les banques centrales du monde entier se préparent une par une à dire au revoir aux politiques monétaires ultra accommodantes provoquées par la pandémie de COVID-19.

En tant que première banque centrale d’un pays développé occidental à le faire après le début de la pandémie, la banque centrale de Norvège, la Banque Norges, a relevé cette semaine son taux d’intérêt de 0% à 0,25%, citant la nécessité de “commencer une normalisation progressive du taux directeur” alors que l’économie “se normalise”.

“La réouverture de la société a entraîné une nette reprise de l’économie norvégienne et l’activité est désormais supérieure à son niveau d’avant la pandémie”, a en outre justifié la Norges Bank. Il a ajouté que le taux sera “très probablement encore augmenté en décembre”.

Et bien que la hausse des taux de la Norvège puisse être insignifiante en soi, les banques centrales ont tendance à se suivre en matière de politiques de taux d’intérêt, comme l’a souligné Nik Bhatia, défenseur du bitcoin et auteur du livre Layered Money :

Préparant également le terrain pour des politiques monétaires plus strictes à venir, la banque d’Angleterre (BoE) jeudi, tout en maintenant les taux inchangés, a averti que “les pressions inflationnistes mondiales sont restées fortes”. Il a également noté que « les pressions sur les coûts peuvent s’avérer plus persistantes » qu’on ne le croyait auparavant.

De même, les États-Unis Réserve fédérale (la Fed) a également décidé cette semaine de maintenir les taux inchangés, bien qu’elle ait noté dans sa déclaration que “l’inflation est élevée” et qu’elle est “en bonne voie pour dépasser modérément 2% pendant un certain temps”.

2% est l’objectif d’inflation à long terme de la Réserve fédérale.

Dans des commentaires aux journalistes, le président de la Fed, Jerome Powell, a déclaré que le tapering – c’est-à-dire une réduction des 120 milliards de dollars d’achats mensuels d’obligations de la banque centrale pour soutenir les marchés financiers – pourrait commencer dès la prochaine réunion de la Fed début novembre, à condition que le marché du travail reste « raisonnablement fort ».

Avec un taux d’inflation en hausse et un marché du travail plus tendu, certains analystes disent que le marché semble maintenant presque soulagé que la Fed se dirige vers une réduction et une augmentation des taux.

« L’économie américaine n’a plus besoin de grandes quantités de liquidités. Il y a presque un sentiment de soulagement que la Fed continue et revienne à la normale », Paul Donovan, économiste en chef mondial chez UBS Group SA Gestion de fortune, a déclaré Bloomberg jeudi.

Et bien qu’il soit souvent supposé qu’une inflation élevée est bonne pour le bitcoin, la hausse des taux d’intérêt est considérée comme un vent contraire pour les actifs durables comme le bitcoin et l’or, étant donné qu’elle rend les dépôts bancaires plus attrayants à nouveau.

Il convient toutefois de noter qu’avec les anticipations d’inflation de la Fed allant de 2,4% à 3,4%, et les taux d’intérêt potentiellement en hausse d’un quart de pour cent à partir de zéro, les taux réels – c’est-à-dire le taux d’intérêt reçu après ajustement pour l’inflation – restent profondément dans le territoire négatif.

Pourtant, en regardant l’historique récent des prix du bitcoin, même des discussions sur des hausses de taux potentielles, en particulier aux États-Unis, ont entraîné des pertes pour la crypto-monnaie numéro un, avec des réunions de la banque centrale en avril et juin conduisant à des ventes entre 2% et 5% au cours du lendemain.

Suite à la décision de cette semaine aux États-Unis de maintenir les taux inchangés, cependant, le bitcoin a réagi en s’échangeant à la hausse au cours des deux prochains jours, jusqu’à ce qu’une vente massive déclenchée par la Chine se produise vendredi.

À 13h41 UTC, BTC se négociait à 41 554 USD et était en baisse de 6% en une journée et de 13% en une semaine.

