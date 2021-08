Le prix du BNB dans le vert alors que le chien de garde financier britannique donne le feu vert à la réglementation de Binance Exchange Crypto new media

Le prix du BNB se maintient dans le vert, accumulant 5% de gains tandis que d’autres altcoins majeurs vacillent. La pièce Binance vise 600 $, mais les acheteurs doivent d’abord confirmer une véritable cassure au-dessus de 500 $. La Financial Conduct Authority du Royaume-Uni affirme que Binance s’est enfin conformée aux exigences réglementaires.

Binance Coin frôle les 500 $ après une brève hausse jeudi lors de la séance de bourse asiatique. Le jeton natif basé sur l’échange a subi une hausse par rapport aux creux observés en juillet à 255 $. Cependant, les taureaux ont trouvé que c’était un défi de craquer et de s’installer au-dessus de 500 $. En outre, l’action léthargique des prix semble avoir été accentuée par le recul généralisé du marché.

La FCA britannique confirme la conformité réglementaire de Binance

L’organisme de surveillance financier du Royaume-Uni, la Financial Conduct Authority (FCA), a déclaré que Binance Markets Limited, la branche du géant mondial de l’échange de crypto-monnaie, s’est désormais conformée aux exigences réglementaires établies.

En juin, la FCA a lancé un avertissement à Binance Markets et au groupe Binance et a par la suite imposé des restrictions sur les opérations au Royaume-Uni. Certaines des restrictions auxquelles Binance a dû faire face comprenaient l’impossibilité d’exercer l’une des activités réglementées sans le consentement du régulateur, l’arrêt de toutes les activités publicitaires et promotionnelles au Royaume-Uni et la publication d’un avis contenant les restrictions imposées à ses site Web et plateformes de médias sociaux connexes.

En raison des restrictions, Binance a subi un revers important, de grandes banques telles que Barclays, HSBC et NatWest bloquant les paiements des clients à la bourse. Binance est allé encore plus loin en suspendant les dépôts en euros via l’espace unique de paiement en euros (SEPA) de l’Union européenne, ce qui a davantage frustré les clients.

Cependant, le dernier communiqué publié par la FCA mercredi a assuré aux clients et aux parties prenantes que « Binance Markets Limited se conformait à tous les aspects des exigences. Voir notre avis de surveillance. Voir le registre de la FCA pour toutes les exigences qui s’appliquent à l’entreprise.

Le PDG de Binance, Changpeng Zhao, s’est adressé à Twitter, célébrant la nouvelle en disant qu’il s’agissait d’un pas dans la bonne direction.

Pendant ce temps, Binance Coin se négocie à 492 $ après s’être brièvement maintenu au-dessus de 500 $. L’indice de force relative (RSI) est actuellement suracheté, ce qui ajoute peut-être du crédit à la pression aérienne. Alors que le RSI recule dans la zone neutre, nous nous attendons à ce que les ours resserrent leur emprise sur le BNB et forcent une correction prolongée.

Graphique journalier BNB/USD

Graphique des prix BNB/USD par Tradingview

À la hausse, la divergence de convergence de la moyenne mobile (MACD) a une impulsion haussière. Cela implique que les acheteurs ont le dessus et pourraient bientôt pousser le BNB au-dessus de 500 $ ; ainsi, fixant le rythme des gains à 600 $.

Clause de non-responsabilité

Le contenu présenté peut inclure l’opinion personnelle de l’auteur et est soumis aux conditions du marché. Faites votre étude de marché avant d’investir dans les crypto-monnaies. L’auteur ou la publication n’assume aucune responsabilité pour votre perte financière personnelle.

à propos de l’auteur

John est un écrivain talentueux avec plus de deux ans d’expérience contribuant activement à l’industrie de la crypto-monnaie en fournissant un contenu crédible, intéressant et facile à lire. Il se concentre principalement sur l’analyse des prix des crypto-monnaies et la couverture de l’actualité de l’industrie. Suivons-le sur Twitter à @jjisige