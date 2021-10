Le prix du BNB peut augmenter avec la nouvelle stratégie de Binance

Le jeton natif de la bourse Binance, BNB ou Binance Coin, s’est réveillé haussier aujourd’hui après l’élan que Bitcoin a généré sur le marché avec sa reprise haussière qui l’a positionné à 63 000 $. Cependant, il y a plus d’aspects derrière BNB qui peuvent le conduire plus haut ; comme la nouvelle proposition qui a été exposée et qui a pour but d’augmenter le brûlage de jetons ou le brûlage de lundi dernier.

Au début de la rédaction, le token BNB se négocie exactement à 478 $ et enregistre un profit de 2,88% sur les dernières 24 heures, en plus d’un profit sur les 7 derniers jours de 1,79% selon CoinMarketCap.

Binance veut augmenter la consommation de BNB pour augmenter le prix du jeton

Le 22 octobre, ils ont présenté une proposition dans Binance qui est en cours de développement, qui permettra de brûler des jetons par le biais de transactions ; cela fonctionnera à peu près de la même manière que la gravure d’Ethereum dont nous avons parlé plus tôt.

BEP-95 fera brûler une partie du tarif du gaz automatiquement et sans affecter les avoirs de l’utilisateur. Cela profite non seulement à la blockchain en augmentant la décentralisation et la sécurité, mais cela affectera également positivement le prix du BNB à long terme.

Cela n’influencera en aucune manière les brûlures qui ont été précédemment établies dans le road book Binance. De plus, comme les gravures prédéfinies, celles-ci s’arrêteront une fois que l’objectif de n’avoir que 100 millions de jetons en circulation sera atteint.

En plus de cela, il y a quelques jours, exactement le 18 octobre, le 17ème brûlage trimestriel des jetons Binance Coin a eu lieu. Cela a provoqué une forte hausse du prix du BNB, le faisant atteindre 500 $ seulement 2 jours après l’événement. En revanche, si ce nouveau protocole est approuvé, on pourrait assister à une augmentation notable du prix du BNB.

Par conséquent, nous devons être attentifs aux nouvelles publiées par la bourse.

Analyse pour les prochains jours

Au quotidien, le jeton BNB est à la hausse, bien qu’il ait pour le moment rencontré une résistance à 505 $. Cependant, il y a un canal haussier qui reste en formation, et il est normal qu’au cours des prochains jours on assiste à une correction du prix du BNB jusqu’au support qui marque l’EMA 20 périodes et que nous montre le retracement de Fibonacci ; qui est situé dans le 460 $.

La baisse qui est estimée pour cette semaine est due au fait que l’actif a été suracheté ; basé sur le score RSI qui était dans les années 70; en plus d’avoir touché la résistance déjà évoquée.

Analyse du prix du BNB au quotidien. Source : TradingView.

Cependant, après ce repli, les taureaux devraient avoir suffisamment de force pour défendre ledit support et atteindre la prochaine résistance ; qui se situe à 586$.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, en aucun cas destinées à encourager l’achat / la vente d’actifs financiers.

Vous avez aimé le contenu ? Partagez-le

En rapport