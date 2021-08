Le prix du BNX triple, démolit ATH ⋆ Crypto nouveaux médias

in

Le prix de BinaryX a explosé, établissant un nouveau record absolu plus de 5 fois supérieur au précédent

La plate-forme d’options binaires décentralisée BinaryX (BNX) a soudainement gagné en popularité, entraînant une cassure époustouflante sur son graphique des prix. Le BNX est passé à 43,54 $ après une hausse de 200% aujourd’hui, après avoir été limité en dessous de 8 $ jusqu’à il y a quelques jours seulement. Le nouveau record absolu fait peut-être de BNX le jeton le plus chaud d’aujourd’hui, et la hausse des prix fait certainement tourner les têtes.

Lisez la suite pour le meilleur endroit pour acheter BNX, ainsi que plus d’informations sur BinaryX.

Comment et où acheter BinaryX au Royaume-Uni et ailleurs

Inscrivez-vous aujourd’hui auprès d’un courtier ou d’un échange de crypto-monnaies réglementé et réputé pour acheter BinaryX pour la première fois. Choisissez parmi l’un de nos partenaires présélectionnés ci-dessous pour commencer, avant d’effectuer un dépôt en utilisant votre mode de paiement préféré. Une fois que les fonds ont atteint votre compte, vous pouvez commencer à investir dans une gamme des meilleures pièces du marché.

Évitez les courtiers et les DEX sans licence, car le manque de réglementation de ces plateformes peut vous mettre en danger.

Qu’est-ce que BinaryX ?

BinaryX est une plateforme d’options binaires construite sur la Binance Smart Chain. Mais que sont les options binaires ? En bref, une option binaire permet à un investisseur de spéculer sur la hausse ou la baisse du prix d’un actif (c’est-à-dire Bitcoin) à une date donnée. BinaryX les apporte à la blockchain, automatisant le processus et sécurisant les fonds. Le mouvement de la finance décentralisée a désormais porté les options binaires sur la blockchain, ainsi que de nombreuses fonctions de la finance centralisée traditionnelle.

Dois-je acheter BNX aujourd’hui ?

À environ 42 $, le BNX atteint un nouveau sommet historique. Cela influencera probablement les investisseurs de l’une des deux manières suivantes : certains seront prudents, anticipant une baisse de valeur du jeton, et certains commerçants avisés identifieront le potentiel indéniable de BinaryX, notamment à la lumière du succès d’autres projets DeFi. Le nouveau sommet est sans doute la preuve d’une évasion et de l’ascension du BNX dans la conscience publique, auquel cas le prix a le potentiel d’aller bien plus haut qu’il ne l’est déjà.

Cet article est uniquement informatif – aucun des contenus ne doit être interprété comme un conseil financier ou d’investissement.