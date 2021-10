Le prix du BTC dépasse 57,4 000 $ dans une nouvelle poussée vers la résistance de février

Bitcoin (BTC) a laissé les marchés deviner l’ouverture de Wall Street le 11 octobre après avoir vu le rejet alors qu’il atteignait son plus haut niveau depuis mai.

Graphique en chandeliers BTC / USD sur 1 heure (Bitstamp). Source : TradingView

Le prix de la BTC taquine le plus haut de février de 58 000 $

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD suivait 57 000 $ après avoir atteint 57 450 $ sur Bitstamp, son meilleur depuis le 10 mai.

Ce faisant, Bitcoin a complètement annulé l’impact de la débâcle minière de la Chine et la redistribution ultérieure du taux de hachage dans le monde.

Si vous lisez ceci, vous avez survécu au crash du #BTC en mai 2021 $ BTC #Crypto #Bitcoin – Rekt Capital (@rektcapital) 11 octobre 2021

Au milieu d’une humeur festive parmi les analystes, les prédictions étaient généralement centrées sur une course vers un pic à six chiffres qui commence le plus tôt possible.

« Tous les modèles de science des données suggèrent que le BTC atteindra un pic bien supérieur à 100 000 dollars au cours de ce cycle », a ajouté le trader et analyste Rekt Capital ce jour-là.

Même aux prix actuels, le BTC / USD n’a augmenté que de 38 jours au cours de sa vie, a noté Anthony Pompliano, co-fondateur de Morgan Creek Digital.

La crise de l’approvisionnement en Bitcoin devient monnaie courante

Cela pourrait être aidé par un macroenvironnement unique qui ajoute encore à l’attrait de Bitcoin en tant qu’investissement d’approvisionnement fini, a déclaré Bloomberg.

Dans le dernier de ses fréquents tweets haussiers sur Bitcoin, Mike McGlone, stratège principal des matières premières chez Bloomberg Intelligence, a souligné les bouleversements imminents concernant la politique budgétaire américaine.

« En ce qui concerne l’augmentation de la dette américaine et les tensions liées à un défaut potentiel, Bitcoin pourrait entrer dans une phase unique de flambée des prix au quatrième trimestre alors que les marchés gagnent en confiance dans le codage qui définit l’offre de crypto-monnaies », a-t-il tweeté.

« Le drame du plafond de la dette peut nuire aux gestionnaires qui évitent les allocations de bitcoins »

Offre Bitcoin par rapport au graphique dette-PIB des États-Unis Source : Mike McGlone / Twitter

Cependant, les inquiétudes n’ont pas inquiété le dollar en début de semaine, l’indice des devises du dollar américain (DXY) remontant une nouvelle fois au-dessus du support de 94.