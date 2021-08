Le prix du BTC et de l’ETH augmente après les commentaires de Gensler

in

Le président de Securities and Exchange, Gary Gensler, était sur CNBC mercredi matin pour discuter de son point de vue sur la façon dont l’univers de la crypto devrait être réglementé. Bien qu’ayant précédemment noté que le secteur de la crypto-monnaie est devenu des « magasins de valeur hautement spéculatifs », le prix du Bitcoin (BTC / USD) et le prix de l’Ethereum (ETH / USD) se sont échangés à la hausse.

Selon un professionnel de la cryptographie, vos commentaires ne doivent pas nécessairement être considérés comme mauvais pour l’industrie.

Les cryptos mèneront à un « lendemain meilleur »

Chris Zuehlke, directeur mondial de Cumberland, a commenté sur “Squawk on the Street” de CNBC qu’il est juste de dire qu’il y a des spéculations dans le monde des crypto-monnaies, mais la déclaration générale de Gensler est “myope”. Bitcoin et Ethereum en particulier représentent des « changements technologiques monumentaux » qui représentent un « avenir meilleur ».

Les crypto-monnaies contribueront à l’inclusion financière mondiale et le monde est “réceptif” à ces changements, a-t-il déclaré.

Les investisseurs semblent faire écho aux commentaires de Zuehlke, car Bitcoin était en hausse de 2,6% mercredi, tandis qu’Ethereum a affiché des gains gargantuesques de près de 9%. Peut-être qu’un tweet du chef de la Commodity Futures Trading Commission, Brian Quintenz, a atténué les vents contraires associés aux réglementations potentielles qui ralentiraient le rythme de l’innovation dans le monde des crypto-monnaies.

Quintenz a déclaré que la SEC “n’a aucune autorité” sur les actifs cryptographiques et leurs plates-formes de négociation.

Juste pour que nous soyons tous clairs ici, la SEC n’a aucune autorité sur les matières premières pures ou leurs plates-formes de négociation, qu’il s’agisse de blé, d’or, de pétrole… ou d’actifs #crypto. – Brian Quintenz (@CFTCquintenz) 4 août 2021

Innovation et réglementation peuvent coexister

Même si la SEC peut introduire de nouvelles règles ayant un impact sur l’univers de la cryptographie, ce serait une erreur de supposer que cela représente un vent contraire pour l’industrie. Selon Zuehlke, l’innovation et la réglementation « ne doivent pas nécessairement s’exclure mutuellement ». Il expliqua:

Je pense que quand quelqu’un comme le président Gensler parle de ce sujet, ce qui est important de comprendre, c’est que la conversation doit continuer. Et les régulateurs et les acteurs du marché doivent travailler ensemble pour s’assurer que nous mettons en œuvre des réglementations intelligentes pour protéger les investisseurs.

