Le prix du BTC tombe en dessous de 46 000 $, mais les analystes parient sur de nouveaux sommets historiques de Bitcoin

Bitcoin (BTC) a connu des creux de moins de 45 600 $ le 15 août lorsqu’un deuxième versement de son rejet de résistance s’est développé.

Tableau des prix BTC / USD (Bitstamp) sur 1 heure. Source : TradingView

Les analystes regardent l’attaque BTC à des niveaux record

Les données de Cointelegraph Markets Pro et TradingView ont montré que BTC / USD a abandonné 46 000 $ dans la nuit de samedi après une précédente évasion ratée.

Comme l’a rapporté Cointelegraph, les taureaux s’étaient essoufflés lors d’une attaque contre un important mur de vente retenant Bitcoin de 50 000 $.

Le demi-tour a provoqué une humeur plus fragile pour dimanche, avec des pertes quotidiennes à 4% au moment de la rédaction.

“Cette zone est pour moi le principal patron et l’obstacle à gravir”, a averti le trader Twitter populaire Pentoshi, adoptant une vision haussière sur des délais plus longs.

BTC / USD, a-t-il ajouté, avait presque terminé la préparation d’un match revanche des plus hauts historiques dans une zone au-dessus de la résistance à 50 000 $ et plus.

“Je crois toujours que pour l’instant ce sera un LH à court terme sur le micro avant de passer par cette plage supérieure.”

Le trader, analyste et contributeur de Cointelegraph Michaël van de Poppe a également laissé entendre qu’un moment de calcul à plus long terme pourrait apparaître bientôt.

“Bitcoin est dans la résistance temporaire la plus élevée”, a-t-il tweeté samedi.

“La semaine prochaine sera la semaine importante, je pense.”

Les niveaux d’achat et de vente sur les principales bourses Binance ont montré que les vendeurs de 48 000 $ étaient toujours fermement en place, le support s’accumulant à 45 000 $ après la modeste baisse.

Niveaux d’achat et de vente BTC / USD (Binance) au 15 août. Source : Indicateurs de matériaux / Twitter

Cardano refroidit le grand rallye

Bitcoin a eu un effet d’entraînement notable parmi les principaux altcoins.

Alors que bon nombre des cinquante premières crypto-monnaies par capitalisation boursière ont été annulées ou ont enregistré de faibles gains sur 24 heures, les cinq premières ont raté la cible avec BTC.

Le jeton ADA de Cardano, le plus important aux côtés du XRP au début du week-end, a dépassé des sommets de plusieurs mois pour faire circuler 2,10 $.

“Achèteriez-vous Cardano ici ? Non”, a averti Van de Poppe avant le crash.

“Est-ce que je m’attends à ce que Cardano gagne en valeur dans les prochains mois/années ? Oui.”

Les acteurs du marché continuent de s’attendre à ce que les opportunités d’altcoin augmentent dans les mois à venir, en mettant l’accent sur les jetons DeFi en particulier.