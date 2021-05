Le prix du BTR augmente de 40% lorsque Bitrue lance une nouvelle ferme de liquidité sur PancakeSwap

Compartir

Bitrue Exchange a annoncé le lancement d’une nouvelle ferme de liquidité BTR-BUSD qui étend son jeton BTR natif plus profondément dans l’écosystème PancakeSwap.

La paire BTR-BUSD sur PancakeSwap a maintenant été ajoutée au programme agricole exclusif de PancakeSwap, permettant à tout détenteur de jeton LP de jalonner ses propriétés et de générer du CAKE pour lui-même.

Les amateurs de crypto-monnaie auront enfin un moyen plus simple de participer à l’agriculture CAKE via le service Bitrue DeFi pendant les 7 prochains jours. Vous pouvez parier sur BTR et USDT et gagner CAKE avec jusqu’à 120% APR disponible, à partir du 19 mai à 10h00 UTC.

Bitrue a également introduit un pool de sirop qui permet aux détenteurs de CAKE de miser leurs parts et de gagner des BTR sur PancakeSwap, le principal DEX sur Binance Smart Chain.

PancakeSwap a partagé dans un message son intention de donner aux détenteurs de CAKE la possibilité de gagner un APY élevé grâce au nouveau pool de sirops de Bitrue. Le DEX fournira une ferme BTR-BUSD pour faciliter l’hébergement du BTR Syrup Pool. L’agriculture de rendement est activée pour les utilisateurs qui ajoutent de la liquidité à la paire BTR-BUSD.

Cette nouvelle ferme offrira une limite de mise de 100 CAKE par utilisateur avec 2x récompenses CAKE pendant les 48 premières heures, suivies de 1x récompenses CAKE par la suite.

Suite à l’annonce, le prix du BTR a bondi de plus de 40% en 24 heures alors que les passionnés de crypto cherchaient à rejoindre la plate-forme de culture de performance.

Les détenteurs de CAKES peuvent gagner un total de 2,5 millions de jetons BTR sur une période de 60 jours. Le Syrup Pool a commencé à 5 h UTC le 18 mai et devrait se terminer vers 5 h UTC le 17 juillet.

Bitrue voit une augmentation massive du nombre d’utilisateurs enregistrés

Bitrue construit une bourse diversifiée qui intègre divers services dans une plate-forme centralisée, y compris le trading, DeFi, l’investissement, etc. L’échange à croissance rapide qui s’est fait un nom en tant que plateforme de trading XRP de premier plan a grandement bénéficié de la montée en flèche du XRP ces dernières semaines.

Le 17 avril, Bitrue a annoncé qu’il avait dépassé les 4 millions d’utilisateurs enregistrés alors que XRP atteignait des sommets de plusieurs années sur l’échange. L’activité de trading sur Bitrue a également augmenté de 400% au milieu de la course haussière de XRP qui a été déclenchée par des perspectives meilleures que prévu pour Ripple Labs dans son action en justice auprès de la SEC.

Depuis lors, Bitrue Coin (BTR), qui a une capitalisation boursière de plus de 40 millions de dollars selon les données de CoinMarketCap, a continué de voir une adoption étonnante. Le montant des actifs détenus par les utilisateurs de Bitrue a également dépassé la barre des 2 milliards de dollars.

Cette croissance remarquable est en partie attribuable à la décision de la bourse de ne pas radier XRP à la suite de l’action en justice de la SEC contre Ripple fin 2020.

Bitrue Exec dit que les crypto-monnaies deviendront courantes en 2021

Adam O’Neill, directeur du marketing de Bitrue, voit l’explosion des volumes de négociation sur sa plate-forme comme un signal haussier pour le secteur naissant de la crypto-monnaie.

“Nous avons constaté une augmentation phénoménale de 400% du volume des transactions, ce qui pour nous est un signe fort que 2021 sera l’année où les crypto-monnaies se généraliseront vraiment”, a-t-il commenté.

Bitrue reste concentré sur l’exploitation de la blockchain pour offrir des opportunités financières à tout le monde, quelle que soit sa situation financière ou son emplacement.

BTR alimente la gamme complète de services de plate-forme d’investissement cryptographique. Le jeton natif peut également être utilisé pour réduire les frais de négociation, augmenter les taux d’intérêt et accéder à la gamme complète d’opportunités DeFi de la bourse.