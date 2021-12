Le prix du buteur de la Coupe d’Argentine portera le nom de Sergio Agüero

23/12/2021 à 18:53 CET

le ‘Kun Aguero eu une carrière impeccable dans le monde du football. L’attaquant argentin, qui a fait ses premiers pas en tant que footballeur en Indépendant, a marqué de son empreinte toutes les équipes européennes qu’il a côtoyées tout au long de sa carrière. Dans le Athlète de Madrid C’est venu comme une promesse et c’est parti comme une réalité ; dans le Manchester City monté à l’Olympe du football et dans le FC Barcelona Il montra qu’il avait encore beaucoup à donner, mais une maladie cardiaque ne le lui permettait pas.

De plus, avec l’équipe argentine, il a également montré son excellent niveau de score, marquant un total de 42 buts et devenir le troisième meilleur buteur de tous les temps avec le maillot de l’albiceleste, juste derrière Gabriel Batistuta et l’incomparable Léo Messi. Pour tout cela, l’AFA a décidé d’honorer au légendaire attaquant, comme l’a avancé le président de l’institution Image de balise Claudio Tapia, confirmant Quoi le prix du meilleur buteur de la Coupe d’Argentine sera nommé Agüero.

« Plus qu’une belle nouvelle, c’est un bel hommage. Je veux vous dire que le prix du ou des buteurs de la Coupe d’Argentine portera le nom de Sergio ‘Kun’ Agüero», a déclaré le président de l’entité sportive, lors du tirage au sort de l’édition 2022 de la compétition.