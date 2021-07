Le prix du café pourrait monter en flèche en raison des sécheresses | Vie

in

Le changement climatique devient de plus en plus apparent et les sécheresses font augmenter le prix des grains de café.

Les années continuent de s’écouler sans que nous voyions les changements nécessaires pour arrêter le changement climatique et il suffit de penser aux derniers mois pour se souvenir de ses conséquences et de certaines tragédies qui ont été subies. Un exemple de la situation est dans sécheresses et comment elles font fluctuer les prix de certains produits comme le café.

Comme indiqué dans Business Insider Espagne, le « prix moyen des grains de café a augmenté de 15 % par rapport à l’année dernière ». La raison de cette augmentation réside avant tout dans les sécheresses dont souffre la Colombie et il est susceptible de continuer à croître sans contrôle.

Le prix des céréales s’est élevé à 1,43 euro, bien qu’il soit ensuite tombé à 1,27 euro, en gardant toujours à l’esprit que l’année dernière il était inférieur à l’euro. A cela, il faut ajouter que les expéditions depuis les pays producteurs ont été réduites en raison de divers problèmes internes.

De plus, il faut apprécier que les prix sont généralement fixés pour des périodes allant jusqu’à six moisPar conséquent, la situation attend toujours le moment d’être à nouveau négocié et tout laisse présager une nouvelle augmentation des prix prochainement.

Si la tendance se poursuit, il est probable qu’il ne sera pas trop tard atteint les poches des clients, à la fois lors de l’achat de café à préparer à la maison et de sa consommation dans les bars et autres établissements. Le café est une boisson largement consommée, mais il ne restera pas inconscient des changements à venir.

En tout cas, nous verrons comment évolue cette crise et quelles en sont les conséquences, mais d’une manière ou d’une autre, elles sont mauvaise nouvelle pour la planète et les consommateurs de café en général.