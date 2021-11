Le prix du CRO se corrige après avoir monté en flèche lors de l’intégration de Coinbase

Le mois de novembre a favorisé plusieurs altcoins, et l’un d’eux est la devise native de la plateforme Crypto.com ; on parle de CRO. Cela a commencé à augmenter peu de temps après son intégration dans Coinbase ; Cela peut être dû au fait que l’actif est largement utile pour obtenir diverses récompenses sur Crypto.com ; l’une des applications les plus téléchargées aux États-Unis.

Il convient de noter qu’au moment de la rédaction, le prix CRO est de 0,33 $. De plus, il enregistre une perte quotidienne de 11,72 % selon CoinMarketCap et accumule un gain de 53,84 % sur les 7 derniers jours.

Coinbase peut être le déclencheur du prix CRO

Crypto.com est un projet qui a été largement accepté par la communauté des utilisateurs et qui fonctionne constamment avec des crypto-monnaies ; un exemple en est le positionnement de son application dans le Play Store ; Cela se classe numéro 1 dans les applications les plus téléchargées aux États-Unis.

En plus de cela, il y a quelques semaines, Crypto.com s’est associé à Matt Damon, une star hollywoodienne. L’objectif est de réaliser un projet directement lié au traitement de l’eau.

Une hausse à court terme était à prévoir, et nous l’avons appréciée. Cependant, le véritable déclencheur était Coinbase; Grâce à son intégration, davantage de citoyens américains peuvent désormais s’exposer à la crypto-monnaie native de l’application la plus téléchargée dans le pays en question. D’où la remontée du token de 0,20$ à son ATH enregistré à 0,39$.

Les nouvelles exposées par Coinbase étaient le catalyseur dont le CRO avait besoin pour que son prix monte en flèche; bien qu’à ce moment, 3 jours après l’intégration, l’actif commence à se vendre pour en tirer profit ; un fait qui provoquera une correction pendant quelques jours.

Aperçu de 4 heures

Au cours de la période de 4 heures, nous voyons un modèle de dynamique haussière se réaliser, et comme on peut le voir dans le volume, il y a une augmentation des transactions après l’intégration de CRO dans Coinbase ce mercredi 3 novembre.

De plus, le RSI est à des niveaux de surachat extrêmes ; avant et pendant l’intégration. Il n’est donc pas surprenant que le jeton commence à se corriger dans les prochaines heures ; Puisque, comme nous l’avons mentionné, il y aura des prises de bénéfices des traders qui ont investi il ​​y a quelques jours.

Analyse CRO en 4 heures. Source : TradingView.

Les chaînes ENV suggèrent également que le prix CRO devrait se corriger ; au moins jusqu’au canal médian de celui-ci; qui à son tour se synchronise avec l’EMA à 20 périodes en marquant un support proche situé à 0,30 $.

Ce serait sans aucun doute le premier support à surveiller ; dans le 0,30 $. Ensuite, nous avons un support critique à 0,27 $; que la vérité, je considère que les possibilités d’y parvenir sont extrêmement faibles. Depuis, les fondamentaux nécessaires sont possédés pour continuer à monter ; la récession actuelle est une simple prise de bénéfices.

Les informations contenues dans ce contenu doivent être prises à titre informatif uniquement, n’ayant en aucun cas l’intention d’inciter à l’achat / vente d’actifs financiers.

