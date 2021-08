Le prix du Dogecoin augmente de 12,3% à 0,335 $ – Où acheter DOGE ⋆ Crypto new media

in

La valeur du dogecoin a augmenté de plus de 90% au cours du mois dernier. Grâce à ces gains, DOGE a réussi à dépasser les attentes et se dirige maintenant vers de nouveaux sommets. Cependant, contrairement à divers altcoins qui atteignent de nouveaux sommets historiques, le dogecoin doit encore gagner plus de 50% pour atteindre le sommet de 0,73 $ atteint en mai.

DOGE se négocie à 0,335 $ au moment de la rédaction après un gain de 12,3% en 24 heures.

Analyse des prix Dogecoin

Source : Tradingivew

Dogecoin est l’un des principaux gagnants au cours des dernières 24 heures. Sa capitalisation boursière se situe au-delà de 40 milliards de dollars, et il est maintenant sur le point de retrouver ses sommets historiques.

S’il y a une autre course de taureaux doge, nous pourrions voir la pièce se diriger vers le dépassement du plus haut de deux mois de 0,45 $. Le soutien du marché semble favorable au doge ; Par conséquent, si les acheteurs continuent d’acheter, nous pourrions voir la pièce récupérer ces niveaux. Les prochains niveaux de résistance se situent à 0,36 $ et 0,38 $, après quoi nous pourrions voir la pièce augmenter.

Si doge recule à ce stade, nous pourrions le voir se diriger vers le support inférieur de 0,28 $. DOGE s’est consolidé à ce niveau la semaine dernière, mais s’il revient au trading ici alors que le support du marché est toujours fort, nous pourrions le voir se préparer à un rallye haussier.

DOGE s’est récemment associé au Watford FC, un club de football de Premier League, pour cette saison. Le logo dogecoin figurera sur les maillots de l’équipe. Cela mettra le dogecoin sous les projecteurs à l’échelle mondiale, ce qui affectera positivement la valeur et la popularité. Dogecoin rejoindra le nombre croissant de projets crypto sponsorisant le sport.

La tendance haussière actuelle des doges est également attribuée à Elon Musk et à l’investisseur milliardaire Mark Cuban. Dans une interview à CNBC, Cuban a déclaré que le dogecoin était le meilleur actif numérique à utiliser comme moyen de paiement. Musk a soutenu la déclaration de Cuba dans un tweet, où il a déclaré que les paiements doges étaient ce qu’il avait toujours préconisé.

