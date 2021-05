Le prix du Dogecoin rebondit de 50% jeudi: voici comment acheter Dogecoin maintenant

Le prix du Dogecoin DOGE / USD a retrouvé le niveau de 0,40 USD jeudi après s’être échangé près du niveau de 0,30 USD mercredi lors de la liquidation de la crypto-monnaie.

Maintenant que Dogecoin a augmenté de plus de 50% au cours des dernières 24 heures, de nombreux investisseurs se demandent si le moment est venu d’acheter Dogecoin. Si vous faites partie du grand groupe d’investisseurs qui ont besoin d’aide pour comprendre comment acheter Dogecoin maintenant, ce guide est pour vous.

Comment et où acheter Dogecoin maintenant

L’achat de Dogecoin ou de toute crypto-monnaie nécessite l’ouverture d’un compte auprès d’un courtier de crypto-monnaie. La croissance de la popularité des crypto-monnaies parmi les investisseurs de détail a conduit plusieurs courtiers réputés à élargir leurs offres ces dernières années. Il n’a jamais été aussi facile d’acheter Dogecoin en toute sécurité. en 2021

En fait, les investisseurs peuvent être surchargés avec trop d’options. Notre équipe d’experts financiers a passé beaucoup de temps à classer l’espace de crypto-monnaie pour déterminer les deux meilleures plates-formes d’achat de Dogecoin.

1. eToro

Le géant de la Fintech eToro fournit un accès au trading sur plusieurs classes d’actifs depuis plus de 15 ans. La société s’est élargie pour inclure le trading de crypto-monnaie ces dernières années, y compris l’achat de DOGE.

EToro est l’un des courtiers de crypto-monnaie les plus fiables et les plus respectés du marché en 2021. La société a récemment conclu un accord pour lister ses propres actions sur une grande bourse américaine, donc utiliser eToro pour acheter Dogecoin est un bon choix.

2. Plus500

Plus500 fonctionne comme un contrat pour la différence, ce qui signifie que les investisseurs achètent un dérivé d’un produit financier, dans ce cas Dogecoin. La valeur du produit dérivé fluctuera en fonction de l’évolution du prix de l’actif sous-jacent.

En substance, les investisseurs n’achètent pas directement Dogecoin et si vous souhaitez simplement échanger DOGE contre des gains à court terme, Plus500 est une excellente option. Cliquez sur le lien ci-dessous pour pouvoir acheter Dogecoin sur Plus500 maintenant.

Qu’est-il arrivé au prix de DOGE?

Dogecoin a atteint un sommet historique de près de 0,75 $ début mai. Le moment de la pointe a coïncidé avec l’apparition du célèbre contributeur Dogecoin Elon Musk sur Saturday Night Live. Mais le prix de Dogecoin a chuté de façon spectaculaire après que la performance de Musk comprenne une parodie dans laquelle son personnage qualifiait DOGE de «bousculade».

Depuis lors, DOGE a eu du mal à maintenir l’élan d’achat. Le prix du Dogecoin a rebondi à partir du niveau de 0,38 USD le 13 mai, mais a calé près du niveau de 0,60 USD. La vente de crypto-monnaie mercredi a fait passer Dogecoin près du niveau de 0,30 $.

Les acheteurs contrôlaient totalement Dogecoin jeudi, en partie à cause d’un tweet de Musk qui dit simplement: “Combien coûte ce Doge dans la fenêtre?” Le tweet semble avoir aidé Dogecoin à maintenir le niveau de 0,40 $.

Le prix du Dogecoin augmentera-t-il?

Le graphique Dogecoin montre un élan d’achat clair au cours des dernières 24 heures et la théorie éprouvée par le temps “la tendance est votre ami” se développe. Le prochain grand obstacle pour Dogecoin est le niveau de 0,50 $ et si DOGE s’échange au-dessus de 0,50 $, nous pourrions voir un élan s’accélérer.

Il est trop tôt pour demander à Dogecoin de tester à nouveau ses sommets et d’atteindre enfin le seuil de 1 $. Bien que l’action commerciale de jeudi soit encourageante, il est important de noter qu’une journée n’est pas indicative d’une tendance.

