Le prix du Dogecoin soutenu par Elon Musk atteint un nouveau record historique après avoir dépassé les 50 cents

La capitalisation boursière de Dogecoin mercredi s’élevait à 83,24 milliards de dollars, selon Coindesk. (Image: Bloomberg)

Après Bitcoin et Ethereum, c’est Dogecoin – la crypto-monnaie nommée d’après un mème de la race de chien japonais Shiba Inu et a commencé comme une alternative satirique à l’engouement de Bitcoin – qui monopolise les feux de la rampe. La pièce, qui est déjà la quatrième plus grande crypto-monnaie selon CoinMarketCap, a atteint un nouveau prix record de 0,69 $ (69 cents) par pièce mercredi, selon les données de CoinDesk. Dogecoin, qui compte Elon Musk de Tesla parmi ses fervents partisans, avait auparavant culminé à 0,41 $ le 20 avril avant de glisser à 0,23 $ le 24 avril. moment du dépôt de ce rapport. La capitalisation boursière de la pièce de mercredi s’élevait à 83,24 milliards de dollars, tandis que son prix avait grimpé de 128% contre 0,30 dollar au cours des sept derniers jours.

Prix ​​Dogecoin

Selon les experts, l’une des raisons de la hausse est les transactions rapides et gratuites que les investisseurs expérimentent avec Dogecoin vis-à-vis du Bitcoin. «Le succès sans précédent de Bitcoin et son nombre de transactions ont fait grimper les frais de transaction, car chaque transaction se bat pour obtenir sa confirmation le plus tôt possible. Une transaction sur la blockchain principale de Bitcoin peut coûter jusqu’à Rs 1500 et prend environ 20 minutes pour être confirmée. De l’autre côté, Dogecoin comble exactement cette lacune permettant des transactions rapides et gratuites, même pour le plus petit des transferts, avec des délais de confirmation aussi peu qu’une minute », a déclaré Sathvik Vishwanath, cofondateur et PDG d’Unocoin à Financial Express Online.

Lisez aussi: S&P Dow Jones emmène Bitcoin, Ethereum à Wall Street; lance 3 index cryptographiques pour suivre les actifs numériques

De plus, la montée en puissance de plusieurs projets ou pièces au-delà de Bitcoin et Ethereum, alors que l’industrie continue de croître, a sensibilisé les investisseurs à la recherche d’alternatives. Au cours de la période, de plus en plus de nouveaux investisseurs, qui s’intéressent de plus en plus à la cryptographie, veulent s’en séparer. Cependant, les pièces populaires comme Bitcoin et Ethereum se sont ralliées à un prix écrasant.

«Dans une situation comme celle-ci, un nouvel investisseur est facilement attiré par les nouveaux projets qui viennent juste d’entrer dans l’actualité mais qui sont encore plus abordables. La même chose s’est produite quand Elon Musk a tweeté et dans les prochains jours, vous pouvez voir une augmentation significative du prix. Dans la hausse actuelle des prix, une autre chose a contribué en tant que facteur actif, qui est une annonce de deux grands échanges qui ont déclaré qu’ils publieraient Dogecoin pour leurs utilisateurs », a déclaré Kumar Gaurav – Fondateur et PDG de Cashaa à Financial Express Online. La plate-forme de trading social eToro basée en Israël et l’échange de crypto-monnaie basé à New York Gemini ont récemment annoncé l’inscription Dogecoin.

Les suggestions / recommandations concernant les crypto-monnaies dans cette histoire sont du commentateur respectif. Financial Express Online n’assume aucune responsabilité pour leurs conseils. Veuillez consulter votre conseiller financier avant de négocier / investir dans des crypto-monnaies.

