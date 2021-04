Le prix du duc d’Édimbourg lance le fonds Living Legacy pour aider les enfants britanniques | Royal | Nouvelles

Le Living Legacy Fund visera à donner à plus de jeunes la chance de remporter un prix DofE au cours des cinq prochaines années. Le DofE Award est un organisme de bienfaisance enregistré financé par des dons et travaille avec des enfants d’un large éventail d’horizons à travers le Royaume-Uni pour se faire des amis, s’amuser et renforcer la confiance.

L’argent du fonds permettra de créer de nouveaux centres et de former des milliers d’autres dirigeants et bénévoles qui peuvent aider les jeunes à terminer leurs récompenses

Ruth Marvel, PDG du DofE Award, a déclaré: «Ce fut une expérience bouleversante et émouvante d’écouter des milliers de personnes, des adolescents aux politiciens, des présentateurs aux stars du sport, partageant des histoires aussi puissantes sur la différence que DofE a apportée à leur vie.

«Nous voulons nous assurer que chaque jeune – quels que soient ses antécédents, ses capacités ou ses revenus – puisse développer la confiance en soi, les compétences et la confiance nécessaires pour affronter ce que la vie lui réserve.

«Et veillez à ce qu’aucun jeune ne soit confronté à des obstacles pour démarrer ou obtenir son DofE Award.»

Le programme de récompenses destiné aux personnes âgées de 14 à 24 ans vise à encourager les jeunes à développer des compétences dans des domaines clés, notamment l’aide à la communauté / l’environnement, la mise en forme, le développement de nouvelles compétences, le travail d’équipe et la planification.

Parmi les anciens élèves renommés du programme figurent la duchesse de Cambridge, Kate Middleton et l’acteur australien Hugh Jackman.

S’exprimant sur ITV Lorsque Phillip a rencontré le prince Philip: 60 ans du prix du duc d’Édimbourg en 2016, Kate a rappelé sa propre expérience en remportant le prix en disant que c’était «l’une des expériences les plus mémorables de sa jeunesse».

Elle a dit: «Je me souviens avoir essayé de faire cuire du bacon dans le trempé.

«Il aidera à créer de nouveaux centres DofE et à approfondir le soutien existant, à former des milliers de leaders et de bénévoles supplémentaires, et à fournir une aide ciblée aux jeunes qui ont besoin d’un soutien spécialisé pour faire leur DofE, qu’ils soient confrontés à des difficultés financières, soient dans un établissement pour jeunes délinquants. ou en prison, ou ont des besoins éducatifs spéciaux ou des handicaps. »

Le partisan du programme, Ross Kemp, a exhorté le public à faire un don au fonds et à aider à commémorer l’héritage incroyable du duc.

Il a déclaré: «Tout au long de sa vie, SAR le duc d’Édimbourg a été un champion des jeunes et un fervent partisan de leur potentiel.

«Le DofE a changé la vie de tant de personnes et j’ai pu constater de première main l’impact que la participation peut avoir sur les jeunes.»