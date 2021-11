Le prix du FreeBuds Pro chute à 109 euros sur Amazon et se positionne comme la meilleure alternative aux AirPods | La technologie

Dans cet article, ComputerHoy pourrait recevoir une commission pour vos achats. Plus d’informations.

Huawei vend plusieurs écouteurs avec annulation en Espagne, certains à des prix étonnamment bas, surtout s’ils sont en solde, comme c’est actuellement le cas.

Apple domine clairement le secteur des écouteurs parmi les utilisateurs de ses produits, bien évidemment, même si pour le reste du marché mondial les choses sont beaucoup plus fragmentées entre des fabricants comme Sony, Jabra ou Huawei, qui vendent des écouteurs de toutes sortes et à des prix beaucoup plus compétitifs. .

Dans le cas de ce dernier, Huawei, Leurs FreeBuds peuvent rivaliser face à face en termes de rapport qualité-prix avec n’importe qui, en particulier à des dates comme le 11.11., que nous vivons déjà avec de nombreuses remises et qu’ils ont laissé plusieurs de leurs modèles à prix cassés.

C’est le cas des Huawei FreeBuds Pro, dont le prix sur Amazon est tombé à 109 euros en différentes couleurs, en plus de faire de même dans la boutique officielle Huawei, qui les vend encore moins cher, pour 99 euros et avec la livraison gratuite.

Ces écouteurs TWS ont une suppression active du bruit et une charge sans fil, en plus d’un design haut de gamme et d’une détection intelligente des sons ambiants pour activer l’ANC.

Nous avons pu les tester minutieusement dans leur analyse complète, ce qui nous a laissé un excellent goût dans la bouche dans pratiquement tous les domaines, à commencer – bien sûr – par la qualité de l’audio et de la suppression du bruit, mais aussi par le design et le vie de la batterie.

Il existe de nombreuses raisons pour lesquelles ils valent la peine d’être achetés, au-delà du prix.

Les deux magasins proposent des conditions similaires, avec une légère différence de prix entre les deux. En tout cas, ce sont des écouteurs avec ANC bien moins chers que d’habitude, et il existe relativement peu de modèles – du moins dans le haut de gamme – en dessous de 150 euros.

Si vous avez décidé d’acheter des écouteurs sans fil et que l’offre vous dépasse, dans ce guide, nous vous indiquerons les principales caractéristiques que vous devez prendre en compte lorsque vous franchissez le pas.

Pour replacer les choses dans leur contexte, les AirPods Pro bougent toujours autour de 200 euros, ils sont donc l’un des rivaux low-cost à prendre en compte.

Amazon et le Huawei eStore ont tous deux la livraison nationale gratuite, vous n’aurez donc pas à attendre longtemps pour son arrivée et dans les deux cas, vous bénéficierez d’une garantie de deux ans, comme l’exige la loi.

Dans cet article, ComputerHoy reçoit une commission de ses partenaires affiliés pour chaque achat que vous effectuez via les liens de produits que nous avons inclus, ce qui ne représente en aucun cas un coût supplémentaire pour vous. Cependant, nos recommandations sont toujours indépendantes et objectives. Vous pouvez consulter notre politique d’affiliation ici.