Le prix du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 sera moins cher que prévu, selon les rumeurs | La technologie

in

Si les dernières rumeurs sont exactes, le prix des nouveaux téléphones pliables de Samsung sera nettement moins cher que prévu. On vous dit combien coûteront les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3 en fonction des fuites les plus récentes.

Samsung fait partie des marques fortement engagées dans le pliage des téléphones portables. Si le Galaxy Fold n’était pas le premier smartphone flexible (le premier modèle présenté était le Royole Flexpai), celui des Sud-Coréens était le premier mobile avec un paravent avec toutes les garanties.

Aujourd’hui, la marque a dans son catalogue une ligne dédiée aux bornes à panneau souple, la famille Galaxy Z, avec deux modèles avec un facteur de forme différent, Le Galaxy Z Fold et le Galaxy Z Flip, dont les nouvelles générations sont en route. Et, comme si cela ne suffisait pas, tout indique que nous connaîtrons bientôt le Galaxy Z Roll, le premier mobile avec un écran enroulable de Samsung, le Galaxy Z Slide, un terminal avec un écran extensible latéralement, ou le Galaxy Z Fold Tab, une tablette pliable.

Les premiers à faire leur apparition seront les Galaxy Z Fold 3 et Galaxy Z Flip 3, les nouvelles générations de téléphones pliables Samsung actuellement en vente. Les deux modèles ont été largement divulgués et nous avons pu voir à quoi ils ressembleront grâce aux supposées images officielles qui sont apparues, mais pour le moment, il y avait un détail qui n’avait pas transpiré : le prix.

Désormais, le média spécialisé Sam Mobile affirme avoir eu accès à la fourchette de prix dans laquelle vont évoluer les nouveaux smartphones à dalle flexible de Samsung, et ils ont une très bonne nouvelle pour nous. Selon le rapport le Galaxy Z Fold 3 et le Galaxy Z Flip 3 seront nettement moins chers que leurs prédécesseurs, ce qui incitera à coup sûr les consommateurs à passer aux mobiles pliables et à booster leurs ventes.

Spécifique, le prix du Galaxy Z Fold 3 pourrait passer des 2 000 euros que coûtait le Galaxy Z Fold 2 à son lancement à 1 600 euros. Le prix du Galaxy Z Flip 3 serait également inférieur de 20 % à celui du modèle original, qui en Espagne serait d’environ 1 200 euros.

Le Samsung Galaxy Z Flip a un format mobile pliable, comme les précédents, mais à l’intérieur au lieu d’avoir un écran et un clavier physique en bas, nous avons un écran de 6,7 pouces qui se plie en deux grâce à une charnière.

Pour le moment, il n’y a pas d’informations officielles, nous devons donc prendre ces données avec prudence et attendre que Samsung annonce les nouveaux terminaux. La présentation du Galaxy Z Fold 3 et du Galaxy Z Flip 3 pourrait avoir lieu le mois prochain, selon les rumeurs, donc s’ils ont raison, nous n’aurons pas à attendre longtemps pour en savoir plus.