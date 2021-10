Le prix du GPL pourrait être augmenté la semaine prochaine ; essence, diesel à nouveau en hausse

L’année dernière, le gouvernement a supprimé les subventions sur le GPL en ramenant les prix de détail au même niveau que le coût grâce à des hausses périodiques.

Les prix du GPL du gaz de cuisine pourraient être augmentés la semaine prochaine après que la sous-récupération du carburant se soit étendue à plus de 100 Rs par cylindre, ont indiqué des sources insistant sur le fait que la hausse des taux, y compris le montant de l’augmentation, dépend de l’autorisation du gouvernement. Si cela est autorisé, il s’agira de la cinquième augmentation des tarifs du gaz de cuisine dans toutes les catégories — ménages utilisant du gaz subventionné pour la cuisson et le chauffage, combustible non subventionné et gaz de taille industrielle.

Les tarifs du GPL ont été augmentés pour la dernière fois de 15 Rs par bouteille le 6 octobre, portant l’augmentation totale des tarifs depuis juillet à 90 Rs par bouteille de 14,2 kg. Des sources ayant une connaissance directe de la question ont déclaré que les sociétés publiques de commercialisation du pétrole n’avaient pas été autorisées à aligner le prix de vente au détail sur le coût, et qu’aucune subvention gouvernementale n’avait jusqu’à présent été approuvée pour combler l’écart.

La sous-récupération ou les pertes sur les ventes de GPL ont atteint plus de 100 roupies par bouteille après que les prix internationaux de l’énergie ont atteint un sommet pluriannuel, ont-ils déclaré. Alors que les taux de GPL saoudiens ont bondi de 60% à 800 USD la tonne ce mois-ci, le pétrole brut Brent de référence internationale se négocie à 85,42 USD le baril.

« Le GPL est toujours une marchandise contrôlée. Donc, techniquement, le gouvernement peut réglementer le prix de vente au détail. Mais, lorsqu’elles font cela, les compagnies pétrolières doivent être indemnisées pour le sous-recouvrement (ou les pertes) qu’elles encourent en vendant du GPL à des tarifs inférieurs au coût », a déclaré l’une des sources.

L’année dernière, le gouvernement a supprimé les subventions sur le GPL en ramenant les prix de détail au même niveau que le coût grâce à des hausses périodiques. Mais, contrairement à l’essence et au diesel, dont la tarification a été déréglementée, le gouvernement n’a pas officiellement annoncé de déréglementation des tarifs du GPL. « , a déclaré la source.

Au cas où le gouvernement ne serait pas disposé à supporter des subventions, les prix de détail doivent augmenter, a-t-il déclaré, ajoutant que les augmentations pourraient être modérées pour épargner aux consommateurs toute charge importante. Actuellement, le gaz de cuisine coûte 899,50 Rs par bouteille à Delhi et à Mumbai, et Rs 926 à Calcutta. C’est le tarif que les ménages domestiques – qui ont droit à 12 bouteilles de 14,2 kg chacune à des tarifs subventionnés, les ménages pauvres qui ont obtenu des connexions gratuites dans le cadre du programme Ujjwala et les utilisateurs industriels paient.

Pendant ce temps, après une pause de deux jours, les prix de l’essence et du diesel ont de nouveau augmenté mercredi de 35 paise par litre chacun, selon une notification de prix des détaillants de carburant appartenant à l’État. L’essence coûte désormais 107,94 Rs le litre à Delhi et 113,80 Rs en Bombay. Le diesel est maintenant au prix de Rs 96,67 le litre à Delhi et Rs 104,75 à Mumbai. Alors que l’essence a déjà atteint la barre des Rs 100 le litre ou plus dans toutes les grandes villes du pays, le diesel a atteint ce niveau en plus d’un an. -une demi-douzaine d’États et UT du Jammu-et-Cachemire au Tamil Nadu.

Les prix diffèrent d’un État à l’autre, en fonction de l’incidence des taxes locales. Le prix de l’essence a été augmenté à 22 reprises depuis le 28 septembre, date à laquelle une interruption de trois semaines dans la révision des taux a pris fin. Au total, les prix ont augmenté de Rs 6,75 le litre.

Les tarifs du diesel ont été augmentés de Rs 8,05 le litre en 24 hausses depuis le 24 septembre. Avant cela, le prix de l’essence avait été augmenté de Rs 11,44 le litre entre le 4 mai et le 17 juillet. cette période.

