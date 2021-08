Le prix du graphique gagne 15,2% à 1,06 $ – Où acheter GRT ⋆ Crypto new media

Le marché plus large des crypto-monnaies a connu une tendance à la hausse significative depuis le rebond du marché ce mois-ci. À la suite de ces gains, les altcoins tels que The Graph ont connu des hausses importantes qui ont conduit à une reprise des prix. Malgré ces récupérations, le GRT n’a pas encore atteint son niveau record, comme de nombreuses autres pièces l’ont fait.

Le graphique se négocie à 1,06 $ au moment de la rédaction après un gain de 15,2 % en 24 heures.

Analyse des prix GRT

Source : Tradingview

La volatilité de GRT au cours des dernières 24 heures a augmenté en raison du retour soudain de l’ensemble du marché. La pièce a réussi à dépasser 1 $, ce qui est un sommet de deux mois pour la pièce. GRT bénéficie du soutien du marché, ce qui a permis des gains significatifs.

Si les taureaux restent forts et que les acheteurs se précipitent pour acheter The Graph, nous pourrions voir la prochaine résistance à 1,10 $ être testée. C’est une possibilité proche, étant donné qu’en plus du soutien du marché, l’augmentation de l’activité sur la blockchain de The Graph a également augmenté.

D’un autre côté, nous pourrions également voir The Graph se diriger vers des niveaux de support inférieurs. S’il y a q une légère baisse du marché, le niveau de support inférieur sera de 0,98 $. Les ventes massives pourraient déclencher cela si le marché échoue à nouveau. Un autre support inférieur se situe également à 0,85 $.

Le Graph suit l’action d’autres blockchains qui souhaitent implémenter des solutions de couche deux. Pour y parvenir, la société s’est associée à Optimism, une plate-forme de mise à l’échelle de couche deux sur la blockchain Ethereum. Si The Graph peut atteindre l’évolutivité, il pourrait améliorer les performances de sa blockchain et favoriser l’adoption.

La blockchain Graph a également récemment conclu un partenariat stratégique avec Optimum. Optimum est un site d’analyse utilisé pour différentes pièces afin que les traders puissent prendre des décisions éclairées. Il s’agit d’un partenariat stratégique pour cette plateforme, lui permettant de s’implanter encore plus solidement dans le secteur de la crypto.

