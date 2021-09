Le prix du hamster a grimpé de 66% jeudi: un examen plus approfondi de la pièce HAM

Mercredi, la pièce Hamster a chuté de 40,31% à 0,0000000781 $, mais connaît désormais un rebond. Au cours de la semaine dernière, il a augmenté de 724,61%.

La pièce a dominé les gros titres de la crypto-monnaie cette semaine au milieu d’un bref échange de tweets entre Elon Musk et Billy Markus, co-créateur de Dogecoin (DOGE / USD).

Cet article examinera de plus près ce qu’est la pièce Hamster et s’il y a une logique derrière le concept.

L’idée de M. Goxx

La crypto-monnaie Hamster tourne autour de M. Goxx, un hamster qui choisit les échanges de crypto-monnaie. Hamster choisit quel actif échanger en courant sur une roue divisée en plusieurs options.

Ensuite, vendez ou achetez cette pièce en traversant l’un des deux tunnels. Cela peut paraître idiot, mais le hamster a déjà surperformé les indices boursiers S&P 500 et Dow Jones depuis le 12 juin. Face au Berkshire Hathaway de Warren Buffett, le hamster génère des performances supérieures.

Goxx a même égalé les performances de Bitcoin (BTC / USD) sur la même période.

Vraisemblablement, les transactions sont exécutées par le partenaire commercial humain anonyme du hamster, qui publie les ordres d’achat et de vente.

Plus qu’un simple « lancer de fléchettes » ?

Markus (“Shibetoshi Nakamoto”) n’est pas enthousiasmé par le succès du hamster, qu’il ne pouvait pas prévoir. Il a tweeté :

oh tu peux le suivre aussi @mrgoxx j’aime la façon dont ce compte nécessite un avertissement car certaines personnes ne sont pas assez intelligentes pour réaliser qu’un hamster achetant et vendant des actions via une roue de hamster n’est pas un conseil financier – Shibetoshi Nakamoto (@ BillyM2k) 28 septembre 2021

Musk a répondu :

Hamster a un skillz fou !! – Elon Musk (@elonmusk) 28 septembre 2021

Même les portefeuilles les plus équilibrés souffriront lorsqu’ils choisiront des investissements qui ne sont pas différents de lancer des fléchettes sur un tableau.

Pendant ce temps, le type de volatilité des prix de Hamster n’est pas seulement typique des nouvelles pièces, mais du marché de la crypto en général. Les nouvelles pièces ne manquent pas sur le marché et les investisseurs semblent se tourner vers tout ce que Musk mentionne. Ceux comme Hamster, qui sont basés sur une astuce astucieuse ou accrocheuse, se démarquent.

Parfois, ces pièces inhabituelles font bien; parfois non. Si vous voulez toujours acheter la pièce Hamster, ce sont les meilleurs endroits pour acheter du HAM en ce moment.

