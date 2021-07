Le prix du jeton StarLink augmente – Voici où acheter des pièces STARL

StarLink (starl) est l’une des crypto-monnaies les plus tendance du moment. Il porte le même nom que la constellation Internet par satellite construite par SpaceX, Starlink.

Au cours des dernières 24 heures, le prix des jetons STARL a augmenté de 40%, consolidant une semaine de croissance spectaculaire pour la pièce. De plus, son volume d’échanges a encore augmenté, cette fois de 80% dans une ombre de moins de 29 millions de dollars.

Compte tenu de ces mesures accrocheuses, il n’est pas étonnant que StarLink ait attiré beaucoup d’attention au sein de la communauté crypto, se démarquant sur les pages Twitter d’investisseurs et de commerçants bien connus. Cependant, malgré cet élan, il n’y a pas eu beaucoup de couverture sur la pièce, laissant de nombreux investisseurs potentiels avec de nombreuses questions sans réponse.

Cet article résout ce problème en expliquant toutes les informations clés dont vous avez besoin avant d’investir dans StarLink coin. Nous expliquons en quoi consiste le projet, comment il fonctionne et quelle est notre prévision de prix pour la pièce STARL à l’avenir.

Lisez la suite pour découvrir ces informations, bien que si vous souhaitez acheter des pièces tout de suite, vous devez porter votre attention sur la section directement ci-dessous. Dans ce document, notre équipe d’analystes a présenté les deux meilleurs endroits pour acheter des jetons StarLink au Royaume-Uni et dans le monde.

Qu’est-ce que StarLink ?

C’est un projet de jeu de crypto-monnaie et $ STARL est son jeton de gouvernance.

Il prétend être le «premier projet d’espace virtuel décentralisé détenu à 100 % par la communauté». Avec les jetons STARL, les utilisateurs peuvent acheter, vendre et échanger des satellites virtuels, des vaisseaux spatiaux et des terres tout en explorant le système solaire. Les développeurs estiment que “les possibilités sont infinies”.

Il suit la tendance du « métaverse » établie par d’autres projets de crypto-monnaie, créant un monde virtuel qui abrite des données, des idées et NFT. L’objectif est que StarLink devienne une plate-forme qui offre des adaptations visuelles et audio pour faire progresser la technologie NFT, en la reliant aux concepts d’espace du monde réel et de réalité virtuelle (VR). En outre, il existera en tant que centre de divertissement, de marketing, d’éducation et de ludification.

Devriez-vous acheter des jetons STARL aujourd’hui ?

Si vous souhaitez vous impliquer dans le métavers, ou si vous croyez simplement en ses perspectives de croissance à long terme, acheter des jetons maintenant et les conserver à long terme pourrait être un bon moyen de spéculer sur l’accumulation future des prix.

Cependant, investir comporte toujours des risques, et cela est particulièrement vrai pour les actifs numériques volatils comme les crypto-monnaies. Par conséquent, avant d’investir, assurez-vous d’effectuer une vérification diligente approfondie, à la fois sous la forme d’une analyse technique et fondamentale. En vous informant avant de mettre votre capital en jeu, vous pouvez maximiser vos chances de réussite en investissement.

StarLink me rendra-t-il riche ?

S’il est toujours peu probable qu’une seule crypto-monnaie fasse fortune, ce n’est pas impossible (il suffit de regarder Dogecoin). StarLink a déjà atteint une capitalisation boursière de 100 millions de dollars en quelques jours, ce qui signifie qu’il pourrait être sur la bonne voie pour une croissance massive.

Prévision de prix StarLink 2021

Notre équipe d’analystes a élaboré notre prévision du prix des jetons STARL pour vous donner l’idée la plus précise possible de la valeur des jetons StarLink en 2021 et au-delà.

Nous prévoyons que StarLink atteindra un prix allant jusqu’à 0,0038 $ cette année, 0,0044 $ en 2022 et 0,0091 $ Dollars Dans 5 ans.

$ STARL Couverture des médias sociaux

Je voulais juste dire que nous avons franchi 100m de capitalisation boursière 🧢 tout à l’heure. $ La famille Starl est incroyable. pic.twitter.com/fAmlR0vFxa – StarLink (@StarLinkETH) 28 juillet 2021

$ starl va sur la lune. pic.twitter.com/FwcHQA6SnA – btk💎 (@ bitkingd0m) 25 juillet 2021

Reçu beaucoup de DM à propos de $ STARL s’il atteindra 1 $, – Désolé les gars, vous vous trompez. 🚫 Mais il a certainement le potentiel de tirer un 1000x, c’est sûr. 💫 – M. Backwards ® (@Coin_Shark) 24 juillet 2021

Ramassé un sac de @StarLinkETH sur ce léger recul. Les jetons de jeu sont en vogue en ce moment et j’adore ce que cette équipe construit. Maintien à long terme pour moi 🚀💎 $ Starl https://t.co/3p4fQQRnhW – Roi des Caraïbes 💎🦍 (@Crypto_CKing) 26 juillet 2021

Je me suis réveillé et j’ai vu que $ STARL a tué un zéro. La vie est belle. pic.twitter.com/ygG4UUdcqU – Barbe Noire (@crypto_blkbeard) 29 juillet 2021

